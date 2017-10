Diskussion um Elektrobusse

Baden-Baden - Die mögliche Umstellung der Baden-Badener Busflotte auf alternative Antriebe war wieder einmal Thema in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses. Während aus dem Gremium Forderungen laut wurden, in diesem Bereich mehr zu tun, mahnten Verwaltung und Stadtwerke zur Vorsicht.

Bürgermeister Alexander Uhlig erinnerte in der Sitzung noch einmal daran, dass im kommenden Jahr ein Elektrobus für die Linie 208 angeschafft werden soll (wir berichteten). Grünen-Stadtrat Günter Seifermann hatte zuvor moniert, dass noch in diesem Jahr neue Diesel-Gelenkbusse beschafft worden sind, ohne dass die Art des Antriebs vorher mit dem Betriebsausschuss besprochen worden sei.

Man wolle mit der geplanten Neuanschaffung des kleinen Elektrobusses für die Linie 208 erst einmal Erfahrungen sammeln, erläuterte Uhlig. Für den Bus würden auch eigens zwei Ladestationen gebraucht: Allein diese kosteten 50000 Euro. Die Stationen könnten grundsätzlich auch für andere Elektro-Busse benutzt werden, hieß es auf Nachfrage Seifermanns, der wissen wollte, ob die Stationen dann nur für den "kleinen Alibi-Elektrobus" tauglich seien, oder ob an diesen künftig auch große Elektro-Gelenkbusse aufgeladen werden könnten. Wenn man irgendwann deutlich mehr E-Busse anschaffe, brauche man aber trotzdem weitere Ladestationen, damit mehrere Busse gleichzeitig geladen werden könnten, hieß es in der Sitzung.

SPD-Stadtrat Werner Henn betonte in der Diskussion, es könne "hochinteressant" für das Image der Stadt sein, wenn Touristen am Bahnhof in einen Elektrobus einsteigen könnten. Bis dahin wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern, wie aus den Äußerungen der Verwaltung zu schließen war.

Dabei spielen einerseits die hohen Anschaffungskosten für Elektrobusse eine Rolle. Denn zu den Kosten für die Stationen kommt noch der Preis für den Bus selbst. Dieser sei doppelt so hoch wie bei einem Dieselbus, erläuterte Stefan Güldner, Leiter der Baden-Baden-Linie (BBL), auf Nachfrage von FDP-Stadtrat Rolf Pilarski. Außerdem müssten nach vier bis fünf Jahren die Batterien getauscht werden. Es gebe zwar ein Landesförderprogramm für die Anschaffung von Elektro-Bussen, über dieses könnten aber nur 50 Prozent des Mehrpreises abgedeckt werden.

Zudem sei die Technik noch sehr neu, und es gebe insgesamt noch wenig Erfahrungen im Busbereich, betonte Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Oehler, der sich vor diesem Hintergrund ebenfalls zurückhaltend zeigte: Bis jetzt seien in ganz Deutschland erst 60 Elektrobusse auf der Straße. Beispielsweise München, das gerne als Beispiel genannt werde, habe für jeden eingesetzten Elektrobus zusätzlich noch einen Dieselbus als "Back-up", falls es mit dem Elektromodell zu Problemen komme. "Das werden wir uns nicht leisten können", machte er deutlich.

Traditionelle Bus-Hersteller wie Mercedes oder MAN hätten noch überhaupt keine Elektrobusse auf der Straße, ergänzte BBL-Chef Güldner. Darüber hinaus habe ein Großteil der Elektrobusse derzeit immer noch einen zusätzlichen Dieselmotor, um ein zuverlässiges Fahren beispielsweise auch bei kühlen Temperaturen, die der Batterie zusetzen könnten, zu gewährleisten.

"Wir sind eine kleine Stadt mit einem kleinen Busbetrieb, deshalb schaffen wir uns auch einen kleinen Bus an", fasste Bürgermeister Uhlig zusammen. Das sei ein "rundum vernünftiger Schritt". Wenn man mit diesem ersten Bus sehr gute Erfahrungen mache, könne man danach größere Schritte machen.