Zwei Drittel der Fragen werden direkt beantwortet

Baden-Baden - Seit Ende Juni ist auch Baden-Baden dem Verbund der einheitlichen telefonischen Behördennummer 115 angeschlossen. Mit der Akzeptanz dieses neuen Service-Angebots beim Bürger ist man im Rathaus bisher sehr zufrieden.

Was es mit dieser 115-Nummer so alles auf sich hat, versuchte die Verwaltung gestern an einem Infostand in der Fußgängerzone zu vermitteln. Auch OB Margret Mergen war gekommen, um den Menschen zu verdeutlichen, "dass sie unter der einheitlichen Behördennummer vertrauensvoll anrufen können."

Wer Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen will, kann diese Nummer wählen und wird mit dem Servicecenter Karlsruhe verbunden, das auch für die Fächerstadt und ihr Umland zuständig ist. Die Stadt Baden-Baden hat dazu eine Kooperationsvereinbarung mit Karlsruhe geschlossen. Die Mitarbeiter dieses Centers haben Zugriff auf viele verwaltungstechnische Informationen - auch über kurstädtische Sonderregelungen.

In den ersten drei Monaten registrierte man dort 1175 Anrufe aus Baden-Baden, was OB Mergen gestern als eine sehr erfreuliche Resonanz bezeichnete. Besonders hob sie heraus, dass rund zwei Drittel der Fragen gleich beim Erstkontakt durch das Servicecenter beantwortet werden konnten. Diesen Zweidrittel-Wert habe man zwar angestrebt, "aber wir wussten nicht, ob es zu erreichen ist." Doch nun, so die Rathaus-Chefin, könne man sagen: "Es war ein Versuch, und es hat super geklappt."

Bei Fragen, die das Servicecenter nicht beantworten kann, wird zunächst versucht, den Anrufer mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu verbinden. Gelingt dies nicht, erhält man innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung.

Die meisten Fragen aus Baden-Baden (748 Anrufe) betrafen bisher den Fachbereich Ordnung und Sicherheit, wobei es häufig um Informationen zur Führerschein- und Ausweisausstellung ging. Nur 26 Anrufe betrafen die Abfallberatung, was Mergen überrascht hat: "Da hätte ich doch mehr erwartet."

Für den Bürger sieht die OB den Hauptvorteil der Behördennummer in der besseren Erreichbarkeit. Schließlich würden die Anrufe von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 18 Uhr entgegengenommen. Für die Verwaltung ergebe sich daraus eine spürbare Entlastung, denn man habe nun in drei Monaten über 1000 Anrufe weniger beantworten müssen. Das Servicecenter könne auch Fragen zu Leistungen anderer Behörden - von Kommunen, Bund und Land - beantworten.

Trotz des guten Starts will die Stadt ihre Werbetrommel für die Behördennummer noch stärker betätigen. Bislang weist man auf die 115 bereits auf Flyern, Plakaten, Briefköpfen und einzelnen Dienstfahrzeugen hin. Künftig ist aber auch Werbung dafür auf Bussen und weiteren städtischen Fahrzeugen wie Mülltransporter und Kehrmaschinen geplant.