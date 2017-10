Wettbüro hat schlechte Karten

Baden-Baden - Der Gemeinderat hat sich am Montag einstimmig dafür ausgesprochen, einen Bebauungsplan für das Areal "Zähringer Hof" aufzustellen und dadurch die Ansiedlung eines Wettbüros am Eingang zur Fußgängerzone zu verhindern.

Das Wettbüro soll in den seit Monaten leerstehenden ehemaligen Räumen des Möbelhauses Kessler im Erdgeschoss des Gebäudes Lange Straße 48 eingerichtet werden. Weil in der Innenstadt auf vielen Flächen derartige als Vergnügungsstätten eingestufte Betriebe nicht zugelassen sind, gebe es immer wieder Anfragen auf Nutzungsänderungen für das Areal am Eingang zur Fußgängerzone, hieß es in der Vorlage der Verwaltung.

Aktuell ist vom Inhaber der Immobilie tatsächlich die Ansiedlung eines Wettbüros geplant. Das wurde am Montag bei der Bürgerfragestunde im Gemeinderat deutlich, als sich der Inhaber der Immobilie zu Wort meldete und darüber klagte, dass die Stadtverwaltung mit dem Bebauungsplan seine Bemühungen um eine Nutzung des Gebäudes unterlaufe. Dass ihm die Ansiedlung eines solchen Betriebes nicht ermöglicht werde, komme einer Enteignung gleich, sagte er. Im Internet werde schließlich auch gewettet. Dagegen solle die Politik vorgehen, nicht aber gegen Wettbüros in Geschäften.

Klaus Bloedt-Werner (CDU) machte in der darauf folgenden Diskussion auf einen Unterschied aufmerksam. "Auf das Internet haben wir im Gemeinderat keinen Einfluss. Auf die Gestaltung der Stadt schon." Am Ziel des Gemeinderats habe sich nichts geändert: "Wir wollen so etwas nicht." Ähnlich äußerten sich auch Sprecher anderer Fraktionen. Bürgermeister Alexander Uhlig bestätigte, dass es derzeit an dieser Stelle keine Genehmigung für eine Vergnügungsstätte gebe. Nach der gestrigen Diskussion und der darauf folgenden Abstimmung im Gemeinderat kann man darauf wetten, dass es auch in den kommenden Jahren keine geben wird.