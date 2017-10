Ehrgeizige Klimaschutzziele der Stadt nicht zu erreichen

Baden-Baden - Um ihren ehrgeizigen Klimaschutzzielen nach dem Ausstieg aus der Windkraft wenigstens näherzukommen, setzt die Stadt Baden-Baden jetzt ganz gezielt auf den Ausbau der Photovoltaik. Dabei will sie auch selbst mit ihren Tochtergesellschaften einiges tun, hofft aber ganz besonders auch auf das Engagement von Privathaushalten. Dazu wurde jetzt ein Info-Flyer für die Bürger herausgebracht.

"Es ist jetzt klar: Wir können unser sehr hochgestecktes Ziel nicht erreichen." Bürgermeister Alexander Uhlig sprach deutliche Worte, als er gestern im Rathaus zusammen mit Stadtwerke-Chef Helmut Oehler und dem Klimaschutzbeauftragten Martin Lautenschlager den "Bürger-Flyer" zur Solarenergie vorstellte.

Im Rahmen ihrer Klimaschutzoffensive "Baden-Baden setzt auf 37" will die Kurstadt ja nach wie vor bis zum Jahr 2020 die CO2-Emissionen um 37 Prozent reduzieren und den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch von 4 auf 30 Prozent erhöhen. Inzwischen hat man zwar bei beiden Klimavorgaben die zehn Prozent erreicht, was so Uhlig, "zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind". Aber von den gesetzten Zielen ist man doch noch weit entfernt. Vor allem die angestrebte Anhebung der Quote der erneuerbaren Energien ist nach der Entscheidung gegen die Windkraft nicht mehr zu halten.

Um hier trotzdem weiterzukommen, sieht die Stadt eine Schlüsselrolle bei der verstärkten Nutzung der Sonnenenergie. Bereits jetzt erzeugen rund 900 Solaranlagen im Stadtgebiet eine Leistung von 14 Megawatt, was dem Bedarf von rund 4000 Haushalten entspricht. Beim angestrebten Ausbau der Photovoltaik will die Stadt mit ihren Tochtergesellschaften vorangehen und lässt zurzeit zahlreiche Gebäude auf ihre Eignung hin untersuchen. Dabei spielen Fragen wie die der Zustand des Dachs, die Ausrichtung des Gebäudes, die Gefahr der Verschattung durch Bäume oder Nachbargebäude und gerade in Baden-Baden natürlich auch der Denkmalschutz eine wichtige Rolle. In den nächsten beiden Jahren sollen vier städtische Gebäude - drei davon im Schulzentrum West und dazu das künftige Busdepot in Oos - mit Solaranlagen auf den Dächern versehen werden. Außerdem wird die mögliche Installation großflächiger Photovoltaik-Anlagen auf mit PFC belasteten Arealen geprüft.

Neben der öffentlichen Hand sollen sich nach dem Willen der Stadt aber auch in zunehmendem Maß Privathaushalte engagieren. Daher will man mit dem jetzt herausgebrachten Flyer mehr Bürger zur Nutzung der Sonnenenergie motivieren. Dieses Faltblatt, das sich vor allem an Verbraucher wendet, die mit der Photovoltaik nicht so vertraut sind, soll an alle Haushalte verteilt werden. Darin wird darauf hingewiesen, dass Photovoltaikanlagen trotz gesunkener Einspeisevergütung grundsätzlich wirtschaftlich interessante Entscheidungen sein können - vor allem aufgrund gesunkener Investitionskosten und der Einsparung von Stromkosten beim Eigenverbrauch. Bei einer Rentabilitätsrechnung für eine Solaranlage (Kollektorfläche von 20 Quadratmetern) auf einem Einfamilienhaus kommt die Stadt auf eine Ersparnis von 4600 Euro nach 20 Jahren.

Die Stadtwerke arbeiten nach Aussage von Helmut Oehler derzeit an einem besonderen Dienstleistungsprodukt für die Nutzer von Sonnenenergie. Dabei soll der Energieverbrauch durch intelligente Automation mit Speichermöglichkeiten optimiert werden. Alexander Uhlig zeigte sich gestern überzeugt: Über Jahre und Jahrzehnte rechne sich die Photovoltaik.

Allerdings heißt es in dem Flyer auch: "Die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik-Anlage muss in jedem Fall gesondert geprüft und entschieden werden."