Weitere Vorschläge der Bürger ausdrücklich erwünscht

Sinzheim - Die Bürger bei dem Planungsprozess zur künftigen Gestaltung des St.-Vinzenz-Areals mitnehmen: Das hatte sich die Gemeinde Sinzheim bei einer Informationsveranstaltung im Bürgersaal am Montagabend vorgenommen und eine Diskussion unter den Zuhörern angestoßen.

In den kommenden zwei Wochen werden nun die Pläne im Foyer des Rathauses aushängen. Ebenso wird sich dort ein Sonder-Briefkasten im Foyer für mögliche Kritik befinden. "Die Einwohner sind ausdrücklich aufgefordert, Anregungen und Vorschläge einzubringen", lud Bürgermeister Erik Ernst zum Dialog ein.

Bevor bei der Informationsveranstaltung die Besucher über ihre Vorstellungen diskutieren konnten, stellte der stellvertretende Bauamtsleiter Eberhard Gschwender denjenigen der vier abgegebenen Entwürfe vor, der das Gestaltungsgremium bereits im Sommer am meisten überzeugt hatte. In der vergangenen Woche folgte der Gemeinderat mit einem einstimmigen Votum dem favorisierten Vorschlag. Der Siegerentwurf stammt von einem Architekturbüro aus Karlsruhe, das im Auftrag eines Bauträgers aus Rastatt die Pläne erarbeitet hatte (wir berichteten).

Demnach werden zwischen dem ehemaligen alten Schwesternhaus an der Hauptstraße und dem alten Wirtschaftsgebäude, das ein Satteldach erhält, Reihenhäuser mit begrünten Flachdächern entstehen. Im Westen schließt sich das frühere Kinderheim, später auch Schwesternhaus, an. Der Zwischentrakt sei den beiden prägnanten (Schwestern-)Gebäuden optisch untergeordnet, erläuterte Gschwender.

Südlich des Gebäudeensembles soll ein öffentlicher Park, der St.-Vinzenz-Park, entstehen. Landschaftsarchitekt Stefan Helleckes stellte drei Varianten für die Grüngestaltung vor. Er sprach davon, den Hauptweg im Park in Bezug zu dem umliegenden Fußwegenetz zu betrachten. So soll bei dem einen Vorschlag eine große zusammenhängende Wiesenfläche entstehen, an deren Ränder jahreszeitliche Stauden erblühen sollen. Die Mariengrotte und der Glockenturm würden als klare Bekenntnisse zu der Geschichte des ehemaligen Schwesternkonvents in den Park integriert. Auch nannte Helleckes die Möglichkeit, einen alten Brunnen in dem Abschnitt zu reaktivieren, um mit Wasserläufen den Park zu gestalten. Im südlichen Abschnitt könnte ein Weg mit wechselnden Skulpturen entstehen, schlug Helleckes vor.

Der zweite Entwurf sieht vor, dass ein Hauptweg mit einer entsprechenden Pflasterung den Weg aus der Altenburgpassage optisch fortsetzt. Um die Mariengrotte sollen "ruhige Räume" zum Meditieren entstehen. Außerdem ist vorgesehen, das Kirchenumfeld nördlich des Vinzenz-Areals in einem größeren Radius mit einzubeziehen. Dagegen soll bei einem dritten Entwurf der Park stärker vom Umfeld der Kirche abgesetzt werden. Der Park wirkt mit einem geschwungenen Hauptwegeverlauf stärker gegliedert. Mögliche Skulpturen könnten hier platziert werden, führte Helleckes aus.

Bei der anschließenden Diskussion stießen die Konzepte grundsätzlich auf Zustimmung, jedoch wiesen einige Zuhörer auf die künftige Parkplatzsituation hin. Ein Zuhörer fragte nach der Zukunft des angrenzenden Kindergartengebäudes und erfuhr, dass langfristig ein Neubau geplant sei. Eine Zuhörerin fragte, ob die derzeitigen Bewohner im neueren Teil des ehemaligen Schwesternwohnheims einen eigenen Garten sowie geeignete Abstellmöglichkeiten für die "vielen Fahrräder" zur Verfügung gestellt bekämen. Das sei in Planung, sagte Bauamtsleiter Richard Hörth.

Es sei eine spannende Geschichte, wenn sich unterschiedliche Nationen im öffentlichen Raum begegneten, meinte Ernst daraufhin. Der Bürgermeister sprach von einem Termin zur Realisierung der Pläne bis 2020, um Zuschüsse zu erhalten. "Wir müssen Gas geben, um die Dinge umzusetzen", sagte Ernst.