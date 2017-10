Ehrenzeichen für Feuerwehrleute

Als Gäste konnte Verbandsvorsitzender Gerhard Kloé besonders Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Bürgermeister Michael Geggus, Ortsvorsteher Ulrich Hildner, Fachbereichsleiter Maximilian Heck, den Verbandsvorsitzenden des Landkreises Rastatt, Jürgen Segewitz, den Verbandvorsitzenden des Stadtkreisverbands Karlsruhe, Ulrich Volz, Kommandant Martin Buschert, Peter Zick vom THW und Angehörige des Notfallkrisenteams willkommen heißen. Ein besonderer Willkommensgruß galt dem ehemaligen Geschäftsführer des Landesverbands der Feuerwehr Baden-Württemberg, Willi Dongus.

Im Jahresbericht des Verbandsvorsitzenden wurden die einzelnen Ereignisse und Tätigkeiten sowie Veranstaltungen angesprochen. Ein weiterer Zuwachs von 23 Mitgliedern auf insgesamt 616 ist verzeichnet worden, dabei konnten 13Feuerwehrangehörige von der Jugend in die aktive Einsatzmannschaft übernommen werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung.

Die Einführung des Digitalfunks, die integrierte Leitstelle in Rastatt und die Ergebnisse des derzeit zu erarbeitenden Feuerwehrbedarfsplans wurden angesprochen. Bei zahlreichen Veranstaltungen wie zum Beispiel bei der Einweihung der Landesfeuerwehrschule Bruchsal und bei Sitzungen war der Stadtkreisverband vertreten. Der stellvertretende Vorsitzende Friedrich Tannenberg nannte anhand von Fotos und Grafiken die wichtigsten Zahlen über die Einsatztätigkeiten.

Der Jahresbericht der Jugendfeuerwehr, verlesen von Kreisjugendwart Tobyas Mayer, erinnerte an die Aktivitäten der insgesamt 123 Kinder und Jugendlichen. Neben Sport und Spielen wurden die Grundlagen in Theorie und Praxis über die Aufgaben und Tätigkeitsmerkmale der Feuerwehr vermittelt. Seniorenobmann Peter Schneider berichtete über Veranstaltungen und Begebenheiten der altgedienten Feuerwehrmänner. Sie halfen bei der Verpflegung auf der Hauptwache beim G20-Treffen mit.

Über die Finanzen des Verbands berichtete Kassierer Bernd Häussler. Die beiden Prüfer Markus Knopf und Sebastian Fütterer bestätigten eine korrekte und nachvollziehbare Buchführung. Die Entlastung erfolgte ohne Gegenstimme. OB Mergen dankte allen Feuerwehrangehörigen für ihre Leistungen im vergangenen Jahr.

Anschließend nahmen Verbandsvorsitzender Gerhard Kloé und Mergen einige verdiente Ehrungen vor. Das Stadtkreis-Feuerwehrehrenzeichen in Bronze wurde Rainer Frank, Abteilung Balg, für seine Verdienste verliehen. Für überdurchschnittliches Engagement wurde der stellvertretende Abteilungskommandant von Balg und Schriftführer des Verbands das Stadtkreis-Feuerwehrehrenzeichen in Silber verliehen. Für 15-jährige Tätigkeit und Verdienste als Abteilungskommandant in Neuweier erhielt Tobias Schmälzle das Stadtkreis-Feuerwehrehrenzeichen in Gold. Ebenfalls in Gold erhielt diese Auszeichnung der Ehrenabteilungskommandant von Oos, Bernd Häussler, für die 25-jährige Tätigkeit im Verband als Kassierer.

Als besonderen Dank und Anerkennung für seine Aktivitäten und Leistungen wurde dem scheidenden Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg, Willi Dongus, das Stadtkreis-Feuerwehrehrenzeichen in Gold verliehen. Zum Abschluss konnten Gerhard Kloé und Willi Dongus den schon in der Jugendwehr aktiven und heutigen Abteilungskommandanten von Haueneberstein, Wolfgang Schmid, das deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze für die vielfältigen Leistungen überreichen.

Willi Dongus berichtete über Handhabung und Zweck des Sondervermögens der Freiwilligen Feuerwehren. Nachdem keine Wünsche und Anträge vorlagen, beendete der Verbandsvorsitzende Kloé die Veranstaltung.