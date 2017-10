Mit zehn Jahren als Straßenmusikerin entdeckt

Baden-Baden - "Absolut!" Annika Fuchs lässt keinen Zweifel daran, dass auch ihr das Ziel der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" ein Anliegen ist. "Ich finde es toll, dass ich durch meinen Beruf Menschen unterstützen kann", sagt die junge Geigerin und nennt andere Beispiele, die ihr als Musikerin die Möglichkeit gaben, die Not Bedürftiger zu lindern.

Am Sonntag, 5. November, lässt sie als Solistin im Benefizkonzert der Philharmonie unter Leitung von Judith Kubitz das "Allegro aperto" aus dem Violinkonzert A-Dur KV 2191 von Wolfgang Amadeus Mozart erklingen. Wie berichtet, schließt sich das Orchester schon seit mehr als zehn Jahren der BT-Aktion an, die seit 60 Jahren zugunsten von Menschen in Baden-Baden, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, aktiv wird.

Die Kontakte, die Annika Fuchs mit der Philharmonie Baden-Baden verbinden, reichen weit zurück: 1998 in Mühlacker als Tochter eines Physiker-Ehepaares geboren und mit zwei ebenfalls musikalischen Brüdern aufgewachsen, war ihr bereits als Zweijährige nach einem Konzertbesuch auf Mamas Schoß klar, das Geigenspiel erlernen zu wollen. Mit drei Jahren durfte sie den Unterricht bei Yefim Shkolnyk aufnehmen, den sie in dankbarer Anerkennung mehrfach erwähnt. Inzwischen in Ettlingen beheimatet, brachte der Wunsch, die Menschheit mit klassischer Musik zu beglücken und Bruder Christians Laptop-Wunsch zu realisieren, die drei musizierenden Geschwister auf die Idee, sich 2008 im vornehmen Baden-Baden als Straßenmusikanten zu präsentieren. Hier horchte Arndt Joosten, Orchestermanager der Philharmonie, erstaunt auf, als er das tadellos musizierende Kinder-Trio entdeckte. Nach Übereinkunft mit den Eltern konnte das Publikum im Weinbrennersaal bereits kurze Zeit später die unbefangen, virtuos und höchst klangschön aufspielende Kleine bei Scherzo und Tarantelle von Henryk Wieniawski bejubeln. Es folgten weitere Auftritte und große Fortschritte in ihrer musikalischen Ausbildung. Sie errang stets Bestnoten. Auch die zweimalige Teilnahme an der Carl-Flesch-Akademie bei Professor Saschko Gawrilow, inklusive Förderpreis, verzeichnet die Vita von Annika Fuchs. Inzwischen legte sie alle Theorie-Prüfungen an der Hochschule für Musik und Theater in München mit Bravour ab und darf sich nun in der Klasse von Prof. Olga Bloch-Voitova ausschließlich der Vervollkommnung ihres Geigenspiels widmen.

Ihr größter Schatz, die selbsterworbene Meistergeige des berühmten Jörg Wunderlich nach einem Modell von Stradivarius, ist für sie mehr als nur ein Instrument. Sie sei vielmehr Teil ihrer selbst, schwärmt die sympathische Musikerin wie von einer Freundin, die mit einfühlsamem Klangreichtum auf Impulse reagiert, die nicht nur die Vorgaben der Partitur, sondern auch die Emotionen der Geigerin hervorrufen. In einer solch innigen Beziehung lässt es sich ohne Ermüdung oder Überdruss stundenlang üben, an Technik und Ausdruck feilen, versichert Annika Fuchs. Es sei ihr ein ernstes Anliegen, die Intuition des Komponisten mit ihrer eigenen in Einklang zu bringen, betont sie ihre Ehrfurcht vor dem Tonschöpfer. Da verwundert es nicht, dass sie als gefragtes Mitglied im Landes-, im Bundesjugendorchester und bei der Jungen Deutschen Philharmonie musiziert und sich über zahlreiche Auszeichnungen freuen kann.

Am 5. November, 16 Uhr, im Weinbrennersaal wird man die inspirierte Geigerin im Konzert erleben können. Tickets gibt es für 22 Euro in der BT-Geschäftsstelle in Baden-Baden - geöffnet Montag bis Freitag, 8 bis 12.30Uhr und 14 bis 17Uhr, samstags von 8 bis 12Uhr. Der Erlös des Konzerts kommt in voller Höhe der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zugute, die im 60. Jahr bedürftige Baden-Badener unterstützt.