Bücherbus: Schulen statt Ortsteile

Baden-Baden - Der gemeinsame Bücherbus von Stadt und Landkreis soll auch nach 2018 weiter fahren - jedenfalls, wenn es nach der Kurstadt geht. Im Fahrplan in Baden-Baden gibt es aber Veränderungen. Die Haltestellen in Oos und Geroldsau fallen ab sofort weg. Dafür werden morgens mehr Grundschulen von dem Bus angefahren.

Die Streichung der beiden Haltestellen geht aus einem von der Stadtverwaltung verschickten geänderten Fahrplan für den Bücherbus hervor. Darin sind die beiden eigentlich jeweils dienstags am 7. November und 5.Dezember vorgesehenen Stationen in den beiden Stadtteilen gestrichen. Der dritte übliche Dienstagshalt im Stadtgebiet im Stadtteil Steinbach dagegen bleibt erhalten, er wird allerdings um 90 Minuten nach hinten verlegt - auf den Zeitraum zwischen 15.30 und 16.30 Uhr.

In Oos und Geroldsau sei die Nachfrage sehr gering, sagte Bibliotheksleiterin Sigrid Münch gestern zur Begründung. "Die Handvoll Leser, die wir dort haben, sind alle persönlich benachrichtigt worden." Stattdessen fahre der Bus seit einigen Wochen vormittags regelmäßig zusätzlich die Grundschule Lichtental und die Grundschule des Pädagogiums an. "Da ist der Bus dann voll mit Kindern, die Bücher leihen wollen", so Münch. Damit seien nun bis auf die relativ nah an der Bibliothek gelegene Vincentischule alle Grundschulen der Stadt vom Bücherbus versorgt.

Der Bücherbus ist im elften Jahr unterwegs. Er bedient Leseratten in elf Kreis-Gemeinden und stoppte bislang in sieben Baden-Badener Stadtteilen sowie vormittags an Grundschulen. Insgesamt 5000 Medien werden in dem 18-Tonner angeboten, dessen Betrieb zudem von der Sparkasse gesponsert wird.

Die vertragliche Vereinbarung zwischen Kurstadt und dem Landkreis über den Betrieb des Busses gilt noch bis einschließlich 2018. Die Stadt habe sich aber schon entschieden, den Betrieb bis 2022 weiterführen zu wollen, so Münch. Der Kreis wird nach ihren Worten im November über eine Fortsetzung der Kooperation entscheiden. Sie sei sehr optimistisch, meinte sie.