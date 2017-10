Teilnehmer üben an Puppen die Herzdruckmassage

Sinzheim - Wie wichtig die richtigen Maßnahmen beim Zusammenbruch eines Mitmenschen infolge von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen sind, haben die Teilnehmer an der Schulungs- und Informationsveranstaltung in Sinzheim zum Thema "Defibrillator - kinderleicht zu bedienen" in der Fremersberghalle eindrucksvoll erfahren.

Die Freiwillige Feuerwehr Sinzheim hatte zusammen mit dem DRK-Ortsverein Sinz-heim/Hügelsheim eingeladen und Dr. Volker Graf als Projektunterstützer eingebunden.

Dieser zeigte auf, wie auch Laien die Anzeichen für Herzrhythmusstörungen erkennen können, die auch Folge eines Herzinfarkts sein können. Für die verminderte Durchblutung des Herzmuskels durch Verschluss einer Herzkranzarterie gebe es mehrere Symptome. Neben Engegefühl und Schmerzen im Brustbereich, die in den linken Arm, in den Rücken oder in den Unterkiefer ausstrahlen können, seien Luftnot, Beklemmung und Angst, Übelkeit oder kalter Schweiß weitere Anzeichen. Ursachen können neben schwerem Essen, Erschöpfung und Kälte auch das Rauchen sein.

Zum Einstieg hatte Markus Segewitz-Krieg, ausgebildeter Ersthelfer der Freiwilligen Feuerwehr Sinzheim, auf die sofortige Reanimation bei einem Zusammenbruch aufmerksam gemacht. "Wenn nach drei bis fünf Minuten keine Herzdruckmassage erfolgt, wird das Gehirn dauerhaft geschädigt", erklärte er. Deshalb hänge bis zum Eintreffen des Rettungswagens das Leben des Patienten von dem oder den Ersthelfern ab. "Prüfen-Rufen-Drücken" in dieser Reihenfolge müssen die Maßnahmen erfolgen. Zuerst sei zu prüfen, ob der Patient atmet. Dazu müsse meist der Kopf überstreckt werden. Dann den Notruf 112 wählen und die Maßnahmen befolgen, die von der Leitzentrale gegeben werden. Wenn möglich einen Helfer beauftragen, ein Defi-Gerät zu holen. Diese sind in Sinzheim an der Fremersberghalle bei den Sportlereingängen und im Foyer der VR-Bank sowie in den Teilorten bei den Kindergärten oder Schulen.

Sei das Defi-Gerät geholt, könne es mit dem Patienten verbunden werden und durch einen Elektroschock in den wichtigen Minuten bis zum Eintreffen des Rettungswagens dessen Leben retten. Solange müsse die Herzdruckmassage mit einer Häufigkeit von 120Mal Drücken pro Minuten sowie die Atemspende durchgeführt werden. Dazu hatten die Teilnehmer genügend Gelegenheit, denn an fünf Stationen waren Übungspuppen vorhanden, an denen neben der Herzdruckmassage auch die Handhabung des Defibrillators geübt werden konnte.

Davon machte auch Bürgermeister Erik Ernst Gebrauch, der die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung begrüßt hatte. Nicht nur Sinzheimer waren gekommen, auch Dorothea Breslauer aus Baden-Oos mit ihren Freundinnen. "Jetzt weiß ich mal endlich, wie gut und wichtig der Umgang mit dem Gerät ist", meinte Rolf Zeitvogel, der auch selbst eine Herzdruckmassage geübt hatte.

Im September 2012 hatten DRK und Feuerwehr erstmals vor großem Publikum darüber informiert, wie wichtig und sinnvoll die Installation von sogenannten AED-Geräten (Automatisierte Externe Defibrillation) sei. Bereits drei Monate später konnten die ersten vier gespendeten Defibrillatoren installiert werden. In der Folgezeit wurden 17 Schulungen durchgeführt, oft verbunden mit der Installation eines neuen Gerätes. Seither konnten zwei erfolgreich durchgeführte Reanimationen (Wiederbelebung) mit Defibrillation verbucht werden. Inzwischen seien neun Geräte vorhanden, die alle durch Spendengelder von Privaten, Firmen und Vereinen ermöglicht wurden.

Weitere Spenden werden für Unterhaltung und Wartung der Geräte benötigt. Infos sind bei der Gemeindekasse unter (07221) 806210 erhältlich.