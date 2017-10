41 000 Blumenzwiebeln gesteckt Baden-Baden (red) - Schon jetzt beginnen die Gärtner des städtischen Fachgebiets Park und Garten mit den Vorbereitungen für die nächste Saison. Damit sich auch im kommenden Frühjahr die Parkanlagen in ein Blütenmeer verwandeln, stecken sie seit zwei Wochen mehr als 41000 Blumenzwiebeln in den Kuranlagen und den Stadt- und Ortsteilen. (red) - Schon jetzt beginnen die Gärtner des städtischen Fachgebiets Park und Garten mit den Vorbereitungen für die nächste Saison. Damit sich auch im kommenden Frühjahr die Parkanlagen in ein Blütenmeer verwandeln, stecken sie seit zwei Wochen mehr als 41000 Blumenzwiebeln in den Kuranlagen und den Stadt- und Ortsteilen. In dieser Woche pflanzten die Gärtner exakt 7660 Tulpen in 64 verschiedenen Sorten im Dahliengarten an der Klosterwiese. Im April dieses Jahres war die Tulpenschau im Dahliengarten mit 64 Tulpenbeeten unterschiedlicher Sorten erstmals ein besonderer Anziehungspunkt in der Lichtentaler Allee, heißt es in einer Mitteilung der Stadtpressestelle. Daher hat sich das Fachgebiet Park und Garten entschieden, die Tulpenpflanzung nach Sorten im Dahliengarten auch für 2018 zu realisieren. Bereits in der Vorwoche war die Bepflanzung der Tulpen in den übrigen Beetflächen im Stadtkreis erfolgt. Insgesamt werden in diesem Herbst 24000 Tulpen gesteckt. Die Blumenbeete verschönern nicht nur die historischen Kuranlagen vor Kurhaus, Trinkhalle, Theater, Thermen und Stadtmuseum, sondern setzen auch entlang der Stadtzufahrt blühende Akzente. Während Tulpen jedes Jahr neu in den Blumenbeeten gesetzt werden, können sich Krokusse und Narzissen am Standort in den Parkanlagen vermehren und ihre eindrucksvollen Teppiche bilden. Jahr für Jahr ergänzt das Fachgebiet Park und Garten diese Blütenteppiche, um die Frühjahrsblüte in den Wiesen und Rasenflächen noch attraktiver zu gestalten. Dazu werden in den kommenden Wochen 17000 neue Krokusse und Narzissen in den Kuranlagen, aber auch in der Weststadt und in Haueneberstein gepflanzt.

