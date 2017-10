Babo-Investor bereut Hochhauskauf

Von Henning Zorn Baden-Baden - Das Projekt des Umbaus des Ooser Babo-Hochhauses in ein Kongresshotel stockt. Der Eigentümer und Investor Hüseyin Aydogan beklagt, dass ihm beim Kauf des Gebäudes im Exposé des Maklers wichtige Informationen verschwiegen worden seien. Nun hofft er auf mehr Unterstützung durch die Stadt - eventuell durch eine deutsch-französische Begegnungsstätte auf dem Babo-Areal. Eigentlich sollte es beim gestrigen Pressegespräch des türkischen Investors und seiner Mitarbeiter Peter Frietsch und Danny Azakir (Projektleiter) vor allem um die Idee gehen, das Hotelvorhaben mit einer Begegnungsstätte zu verbinden. Doch dann standen eher die grundsätzlichen Realisierungsprobleme im Blickpunkt, denn Aydogan, so sagte Frietsch, fühle sich sehr alleingelassen von der Stadt. Die von OB Margret Mergen verkündete Bereitschaft, die angestrebte Umwandlung des Neuen Schlosses in ein Luxushotel mit 15 Millionen Euro durch den Kauf des Schlossparks zu unterstützen, sei bei Aydogan "sauer aufgestoßen". Man wolle auch Unterstützung durch die Stadt bekommen. Der türkische Investor und seine Mitarbeiter schilderten betreitwillig die aktuelle Situation. Beim Kauf des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der französischen Streitkräfte sei man schlecht beraten worden. Das Exposé, mit dem das Babo einst zum Verkauf angeboten wurde, habe keine Hinweise auf Denkmalschutzauflagen, auf Asbestprobleme und auf fehlende Bauakten zur Statik des Gebäudes beinhaltet. Daher betonte Hüseyin Aydogan mit Reue, dass er das Babo mit dem heutigen Wissen nicht nochmals kaufen würde. Inzwischen, so Architekt Azakir, habe sich auch herausgestellt, dass das 1954 erstellte Gebäude eventuell ertüchtigt werden muss, um den Bestimmungen für den Erdbebenschutz zu entsprechen. Das große Gebäude sei entkernt worden, man sei nun bereit für die statische Untersuchung. Dafür müsse aber Investor Aydogan grünes Licht geben. Letzterer betonte gestern auf Nachfrage, dass er noch an der Realisierung des Hotelprojekts festhalte, doch er machte auch auf erhebliche Finanzierungsprobleme aufmerksam. Türkische Banken hätten zurzeit kein Interesse, in Deutschland zu investieren. Auch hierzulande habe er Probleme, einen Kredit zu bekommen, da man die geforderte Eigenkapitalquote von 40 auf 60 Prozent erhöht habe. Er könne nicht verstehen, so Aydogan, warum er keine Kredite bekomme, obwohl der Markt im Hotelbereich in Baden-Baden doch recht gut sei. Da bleibe ihm nur, eigenes Geld aus seinen Unternehmungen in der Türkei herauszuziehen und nach Deutschland zu transferieren. Zuletzt habe er aber mehr in seinen anderen deutschen Hotelprojekten investiert. Die Eingliederung eines deutsch-französischen Begegnungszentrums in das Hotelprojekt, verbunden mit öffentlichen Zuschüssen, könne das Gesamtvorhaben "beschleunigen", meinte Frietsch, der das Babo-Hochhaus als geeigneten Standort ansieht, um hier "an die Geschichte zu erinnern". Stadtrat Werner Schmoll (SPD), der einen entsprechenden Antrag bei OB Margret Mergen gestellt hat, sieht im Babo eine große Chance, die Begegnungsstätte zu realisieren. Es gebe einen Gemeinderatsbeschluss, nach dem sich die Stadt für ein solches Vorhaben einsetzen müsse. Für die Deutsch-Französische Gesellschaft betonte gestern deren Vizepräsident Rudi Leonhardt, dass man solche Bestrebungen sehr unterstütze.

