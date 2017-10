Zum Abschied: Sieben Millionen Euro für die Schulen

Baden-Baden - Etwa sieben Millionen Euro will die Stadtverwaltung in den kommenden beiden Jahren in die Sanierung und Erneuerung von Schulbauten stecken. Der Bestand der beiden Werkrealschulen in Lichtental und in der Rheinstraße scheint bis auf weiteres gesichert zu sein.

Die Zukunft der Schulen war das beherrschende Thema bei der Sitzung des Schul- und Sportausschusses am Mittwoch. Es war auch die letzte Sitzung, die Bürgermeister Michael Geggus leitete. "Wir brauchen noch mehr Ganztagsschulen im Grundschulbereich", gab er den Ausschussmitgliedern mit auf den Weg.

Eine der wenigen dieser Angebote, die Grundschule in der Cité, platzt denn auch aus allen Nähten. "Sie war von Anfang an zu klein konzipiert", sagte Fachgebietsleiterin Annemarie Harrer. Deshalb bekommt sie in den kommenden beiden Jahren einen Anbau. Finanziert wird der Bau von Privatfirmen. Im Rahmen eines privatrechtlich-öffentlichen Partnerschaftsvertrags (PPP-Projekt) wird die Stadt dann die Räume anmieten. So ist es auch bisher schon bei der Schule in der Cité geregelt. "Und es läuft ganz ohne Probleme", betonte Geggus. Deshalb wolle man auch für den Neubau so verfahren.

Mit stetigem Wachstum rechnet die Verwaltung auch in der Realschule. Sie wird 2018 für 1,7 Millionen Euro umgebaut. "Wir erwarten dort eine durchgehende Vierzügigkeit, weil man dort künftig sowohl den Hauptschulabschluss als auch die Mittlere Reife machen kann", erläuterte Harrer.

Seit Jahren fehlen auch an der Theodor-Heuss-Schule Räume für den Ganztagsbetrieb an der Grundschule. Diese sollen jetzt durch einen Umbau der Mensa geschaffen werden. Im Gegenzug gebe es eine Beschränkung für die im gleichen Gebäudekomplex untergebrachte Werkrealschule, sagte Geggus. Seit diesem Schuljahr darf sie jeweils nur noch eine Klasse pro Jahrgangsstufe bilden. "Melden sich mehr Schüler an, werden sie an die Werkrealschule Lichtental verwiesen", so Geggus. Das diene auch der Stabilisierung der zweiten Werkrealschule in der Stadt, die in den vergangenen Jahren immer wieder wegen Schülermangels von Schließung bedroht war. "Die Werkrealschulen sind die Basis für die Gewinnung von Fachkräften", machte Kurt Jülg (Freie Wähler) deutlich, wie wichtig diese Schulform ist.

Eng geht es auch an der Robert-Schuman-Schule zu. Dort fehlen 15 Klassenräume. Das Problem soll in den kommenden beiden Jahren gelöst werden. Wie, das steht noch nicht fest. Schulleiterin Reinhilde Kailbach-Siegle favorisiert einen Neubau. Drei Millionen Euro sind dafür im Doppelhaushalt eingeplant. "Das Geld wird wahrscheinlich nicht reichen", sagte Geggus und betonte mehrmals, dass er zum Ende seiner Amtszeit den Platzbedarf der Schule gerne nachhaltiger gestillt hätte.

Nur für eine Planungsrate reicht es bis 2019 auch bei der dringend nötigen Erneuerung des Naturwissenschaft- und Technik-Anbaus beim Markgraf-Ludwig-Gymnasium. Dort ist auch noch nicht sicher, ob eine Renovierung ausreicht, um das marode Bauwerk zu halten, oder ob komplett neu gebaut werden muss. Wie auch immer: Das Projekt wird nicht vor 2020 in Angriff genommen. "Aber wir haben es im Blick. Und wenn wir planen, dann bauen wir auch", versprach Geggus dem anwesenden Schulleiter Roland Reiner.