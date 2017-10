Die Oberbürgermeister-Bewerbung nicht bereut

Interview

BT: Mit welchen Gefühlen scheiden Sie jetzt nach achtjähriger Tätigkeit als Bürgermeister und Sozialdezernent der Stadt Baden-Baden aus dem Amt?

Michael Geggus: Es geht mir gut. Meine Entscheidung, nach einer Amtszeit nicht mehr zu kandidieren, ist ja schon vor geraumer Zeit gefallen, und ich konnte mich deshalb gut auf diese Situation vorbereiten. Ich bin den Mitgliedern des Gemeinderates, die mir durch Ihre Wahl vor acht Jahren es ermöglicht haben, das Bürgermeisteramt in meiner Heimatstadt auszuüben, sehr dankbar. Mein Dank gilt auch allen Verbänden, Vereinen, Schulen, der GSE, Initiativen und Bürgerbewegungen, denen ich in den letzten Jahren begegnen und mit denen ich zum Wohl der Stadt zusammenarbeiten durfte. Mein Dank gilt allen Kollegen und Kolleginnen der Stadtverwaltung, ganz besonders den Fachbereichs- und Fachgebietsleitern und -leiterinnen meines Dezernats. Bei einer kleinen sehr persönlichen, harmonischen Feier letzte Woche haben wir Abschied genommen. Da ist dann schon ein wenig Wehmut bei mir aufgekommen.

BT: Was konnten Sie in dieser Zeit für die Stadt erreichen, auf was sind sie vielleicht auch ein wenig stolz?

Geggus: Der Fokus dieser Frage liegt zu stark auf mir. Zusammen mit meinen Fachbereichs- und Fachgebietsleitern haben wir ein dann doch beindruckendes Arbeitspensum in den letzten Jahren bewältigt. Stellvertretend nenne ich gern einige Highlights: Neuausrichtung und Neupositionierung des Stadtmuseums und dadurch Steigerung der Besucherzahlen, vertragliche Festlegung der gemeinsamen integrierten Leitstelle der Feuerwehr mit dem Landkreis Rastatt, erfolgreiche Verkehrsführung während der einjährigen Sanierung des Michaelstunnels, Erstellung des Neubaus und Sanierung der Stadtbibliothek, Sicherung des Angebots des Bücherbusses zusammen mit dem Landkreis, Organisation und Gewährleistung der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr während des G-20-Finanzministertreffens, erfolgreiche Organisation von vier Wahlen, Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber, Teilhabeplanung Wohnraumsicherung, Einrichtung des Pflegestützpunktes, Demenzkampagne, Ausbau der Schulsozialarbeit, Einführung des Familienbesuchsprogrammes, Schaffung von über 120 zusätzlichen Plätzen in Kindertagesstätten, Aufbau einer zentralen Kita-Vormerkung mit allen Trägern, Initiierung einer umfassenden Altenhilfeplanung, Einführung der Baden-Badener Lernunterstützung BaBaLu), Einführung und Durchführung einer strukturierten Schulentwicklungsplanung mit einer Vielzahl von Maßnahmen, Aufbau eines Bildungsbüros mit detaillierter Bildungsberichterstattung, Einführung einer Sportstättenentwicklungsplanung und daraus folgend Neubau der Sporthalle im Schulzentrum West und Erweiterung der Sporthallen im MLG und Steinbach, Beginn der Sanierung des Aumattstadions.

BT: Gibt es Dinge, die sie bedauern? Was konnte nicht erreicht werden?

Geggus: Es schmerzt mich, dass zum Ende meiner Amtszeit, sehr viele Kitaplätze fehlen. Da hätte ich mir ein konsequenteres und schnelleres Vorgehen gewünscht. Gerne hätte ich auch noch den Lärmaktionsplan fertiggestellt oder zumindest die sich daraus ergebenden notwendigen Geschwindigkeitsreduzierungen in doch zahlreichen Straßen zur Lärmreduzierung angeordnet. Rechtzeitig vor Ende meiner Amtszeit haben wir den Feuerwehrbedarfsplan vorgelegt. Leider wird er jetzt erst nach meinem Ausscheiden vom Gemeinderat behandelt werden.

BT: Was hätten Sie im Rückblick eventuell anders gemacht?

Geggus: Sicherlich habe ich in meiner Amtszeit auch Dinge falsch gemacht. Das ist dem Menschsein immanent. Aber so richtig große "Böcke" fallen mir nicht ein.

BT: Ein Thema, mit dem Sie viel zu tun hatten, war die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Geggus: Baden-Baden kann stolz sein. Hauptamt und Ehrenamt, alle Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen, die GSE, Stiftungen und Sponsoren, die Volkshochschule, Agentur für Arbeit, das Jobcenter haben engagiert zugepackt und immer wieder pragmatisch nach Lösungen gesucht. Sorge bereitet mir die Zukunft. Neben allen vielversprechenden Erfolgen der Integration macht mir der Umgang des Landes und des Bundes mit abgelehnten Asylbewerbern großes Kopfzerbrechen. Abgelehnte Asylbewerber, die keinen Pass haben und deren Pass, wenn überhaupt, nur schwierig wieder beschafft werden kann, dürfen nicht mehr arbeiten. Noch tragischer stellt sich die Situation bei jungen Menschen dar, die einen Ausbildungsplatz haben. Abgelehnt und ohne Pass wird ihnen die Genehmigung für die Ausbildung entzogen. Alle Anstrengungen vor Ort in den Städten und Gemeinden werden da zunichte gemacht. Land und Bund machen Politik auf dem Rücken der Kommunen, die die Kosten für die dann Arbeitslosen und die sich ergebenden Konflikte vor Ort tragen müssen. Die Abschiebung der Menschen kann aus rechtsstaatlichen Gründen nach wie vor nicht zeitnah erfolgen.

BT: In Ihrer Zuständigkeit für die städtische Umweltbehörde hatten Sie auch immer wieder mit der PFC-Belastung von Böden und Trinkwasser zu tun. Wie sehen Sie hier die Perspektiven?

Geggus: Ganz wichtige Botschaft: Das Lebensmittel Trinkwasser und die in der Region produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind nachhaltig sicher und können unbedenklich konsumiert werden! Allen Umweltbehörden, der Lebensmittelüberwachung, dem Landwirtschaftsamt, dem Regierungspräsidium, den Wasserversorgern und den Ministerien gebührt Dank für eine gute Zusammenarbeit. Nach wie vor haben wir noch nicht die notwendigen umfassenden Erkenntnisse über das Ausmaß der katastrophalen Umweltverschmutzung. Weitere Erkundungen werden notwendig sein.

Die Nutzung von mit PFC verseuchten Gewerbeflächen wird sicherlich möglich werden, aber eines aufwendigen und teuren Verfahrens nach dem Bodenschutzgesetz bedürfen. Ob jemals eine großräumige Sanierung aller Flächen erfolgen kann, wage ich zu bezweifeln. Alle bisher thematisierten und angebotenen Techniken sind meines Wissens erst im Stadium der Laborversuche. Ich befürchte, dass uns dieses Thema noch die nächsten 20 Jahre beschäftigen wird. Was mich überrascht ist, dass es angesichts des Ausmaßes dieses Umweltskandals nach wie vor auf nationaler wie europäische Ebene keine ernsthaften Bestrebungen gibt, PFC total zu verbieten.

BT: Sind die Baden-Badener Schulen für die Zukunft gerüstet?

Geggus: Die von mir für Baden-Baden ins Leben gerufene Schulentwicklungsplanung ist eine kommunale Daueraufgabe geworden. Zusammen mit meinem ehemaligen Kollegen Bürgermeister Werner Hirth haben wir ein millionenschweres Sanierungs- und Modernisierungsprogramm realisiert. Dem Schul- und Sportausschuss sowie dem Bauausschuss und dann dem Gemeinderat schlagen wir nun ein weiteres umfangreiches Umbau- und Ausbauprogramm vor: Erweiterung der Robert-Schuman-Schule, Ausbau der Grundschule in der Cité, Beschränkung der Werkrealschule in der Weststadt auf einen Zug, um genügend Platz für mehr Grundschüler zu haben, Erweiterung der Realschule, um dort die Vierzügigkeit zu ermöglichen. Alle Grundschulstandorte sind gesichert, der weitere Ausbau der Schulsozialarbeit ist nun endlich eingeleitet und muss in den kommenden Jahren noch intensiviert werden. Der gesellschaftliche Wandel wird weiter gehen, und deshalb bedarf es aus meiner Sicht in den kommenden Jahren noch mehr institutionalisierter Ganztagesangebote an den Schulen. Hier ist aber nicht nur der Schulträger gefordert, sondern auch die Schulleiter und das Kultusministerium. Gleiches gilt für unsere Kindertagesstätten.

BT: Sie haben für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert und gegen Margret Mergen verloren. Haben Sie ihre Bewerbung nachträglich bereut?

Geggus: In meinen Augen ist es wichtig, dass die Bürger bei einer demokratischen Wahl eine Auswahl zwischen qualifizierten Bewerbern haben. Dazu wollte ich mit meiner Kandidatur einen Beitrag leisten. Dass die Bürger in Baden-Baden mein Angebot nicht angenommen haben, musste ich als Demokrat akzeptieren. Ich habe es Frau Mergen hoch angerechnet, dass sie mich die Tatsache, dass ich gegen sie kandidiert habe, zu keinem Zeitpunkt unserer späteren Zusammenarbeit hat negativ spüren lassen. Also, es gibt nichts zu bereuen!

BT: Wie war Ihre Zusammenarbeit mit Frau Mergen?

Geggus: Sachlich und professionell.

BT: Wie sehen Sie die Zukunft Baden-Badens, was muss getan werden?

Geggus: Die Voraussetzungen für eine weitere gute Entwicklung sind strukturell wie auch finanziell hervorragend. Natürlich gibt es Herausforderungen, die in den kommenden Jahren mutig angegangen werden müssen: Auf einige Themen bin ich ja bei der Beantwortung der bisherigen Fragen schon eingegangen. Ein besonderes und verstärktes Augenmaß müsste aus meiner Sicht in den kommenden Jahren sicherlich auf die Weiterentwicklung des Personals bei der Stadt gelegt werden. Ein hoher Prozentsatz an kompetenten Fachkräften wird altersbedingt ausscheiden. Die Sicherung des Organisationswissens angesichts dieses großen Aderlasses wird eine große Aufgabe sein. Die Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs angesichts der Ausgestaltung des kommunalen Tarifrechtes ist heute schwierig und wird zukünftig noch problematischer werden. Es stellt sich die Frage, ob die Kommunen beim Kampf um die Köpfe so noch wettbewerbsfähig sein werden.

BT: Und Ihre persönliche Zukunft? Wo liegen die Schwerpunkte in Ihrem kommenden Lebensabschnitt?

Geggus: Ein bisschen mehr Zeit für die Familie, insbesondere den kleinen Enkel, der sich so schnell entwickelt, dass man kaum mitkommt, soll es in Zukunft schon geben. Aber ich werde auch weiter beruflich tätig sein und dabei meine in vielen Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen erworbene Feldkompetenz einbringen. In den letzten Monaten habe ich in Urlaub und Freizeit noch eine umfassende Fortbildung an einem Institut der Hochschule zu Köln zum zertifizierten systemischen Coach und Change Manager absolviert. Im Arbeits- und Berufskontext werde ich für Unternehmen, aber auch Einzelpersonen beratend tätig werden.