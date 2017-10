Durchsuchungen bei Baufirmen Von Harald Holzmann Baden-Baden - Die Hinweise darauf, dass es bei der Vergabe der Bauarbeiten auf dem Leo Preisabsprachen gegeben hat, verdichten sich: Die Kripo hat in dieser Woche bei Baufirmen stapelweise Unterlagen beschlagnahmt, die das beweisen sollen. Am Mittwoch und Donnerstag haben Polizeibeamte der Kriminalinspektion Geschäftsräume mehrerer Baufirmen durchsucht. Dabei sind stapelweise Unterlagen sichergestellt worden. Die Auswertung der Papiere wird nach den Worten von Michael Klose, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, einige Tage in Anspruch nehmen. Zudem seien mehrere Zeugen und Beschuldigte vernommen worden. Dabei haben sich die im Raum stehenden Vorwürfe offenbar erhärtet. Die Behörde ermittelt laut Klose weiterhin gegen Mitarbeiter von zwei Baufirmen, denen wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen vorgeworfen werden. Dabei handelt es sich nach BT-Informationen um die Baden-Badener Firma Weiss, die derzeit auf dem Leopoldsplatz tätig ist und auch für den zweiten Bauabschnitt ein Angebot abgegeben hatte, und die Firma Eurovia aus Renningen, die sich ebenfalls für den zweiten Bauabschnitt beworben hatte. Die Ausschreibung für den zweiten Abschnitt ist von Bürgermeister Alexander Uhlig im August aufgehoben worden, weil beide Angebote mehr als doppelt so hoch waren wie die zuvor von der Stadt kalkulierten Baukosten. Firma Weiss: Es gab keine Preisabsprachen In diesem Zusammenhang war der Verdacht der Preisabsprachen aufgekommen, weil für zwei weitere städtische Bauprojekte ebenfalls nur relativ hoch liegende Angebote dieser beiden Firmen bei der Stadtverwaltung abgegeben worden waren, wobei von Weiss das jeweils etwas günstigere Angebot stammte. Die Ausschreibungen für die beiden Projekte hat Uhlig im August kurzerhand ebenfalls aufgehoben. Gegenüber dem BT beteuerte die Firma Weiss damals, es gebe keine Preisabsprachen. Umwelt-Verfahren gegen Ötigheimer Konkret ermittelt jedoch die Staatsanwaltschaft wegen des folgenden Verdachts: Um die Baufirma Weiss als vermeintlich günstigsten Anbieter dastehen zu lassen und zu ermöglichen, dass sie den Auftrag erhielt, soll ein Mitarbeiter der Firma Eurovia in Abstimmung mit Weiss ein noch höheres Angebot bei der Stadt abgegeben haben. Dies würde den Straftatbestand einer wettbewerbsbeschränkenden Absprache erfüllen. Dafür droht laut Klose Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Zudem geht es in dem Fall laut Klose um Bestechlichkeit und Bestechung: Einem Mitarbeiter der Firma Weiss wird zur Last gelegt, er habe einem Mitarbeiter in einem Eigenbetrieb der Stadt, der zuvor in der städtischen Bauverwaltung beschäftigt war, geldwerte Vorteile zukommen lassen, um ihn zu veranlassen, die Firma Weiss in unzulässiger Weise zu bevorzugen. "Dem städtischen Mitarbeiter wird vorgeworfen, diese Vorteile entgegengenommen zu haben", heißt es in der Mitteilung. Dabei geht es nach BT-Informationen um Urlaubsreisen und VIP-Eintrittskarten für Bundesligaspiele des Karlsruher SC. Auch Unterlagen der Stadtverwaltung seien in diesem Zusammenhang mittlerweile sichergestellt worden, sagte Klose. Das Rathaus arbeite kooperativ an der Lösung des Falles mit. Verwickelt in die Affäre ist auch ein Lokalpolitiker aus Ötigheim. Er soll der Firma Weiss auf einem seiner Grundstücke den illegalen Abbau von Kies ermöglicht haben und es im Gegenzug zugelassen haben, dass in der dadurch entstandenen Grube belastetes Erdmaterial von Baustellen abgelagert wird. Gegen ihn laufe ein gesondertes Verfahren, das die Abteilung für Umweltsachen der Staatsanwaltschaft bearbeite, bestätigte Klose.

