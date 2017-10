Gründer Fritz Herrmann setzt sich unermüdlich ein

Baden-Baden - In diesem Jahr feiert die südbadische Sportschule ihr 60-jähriges Bestehen. Als Programmhöhepunkt findet am Freitag, 3.November, ein Handball-Länderspiel der Junioren Deutschland gegen Belgien statt. Im Sommer hatte die Schulleitung eine Ausstellung über die Geschichte der Sportschule eröffnet. Bei der Textsammlung stößt der Besucher immer wieder auf den Namen des Gründers, Fritz Herrmann, und man fragt sich, warum ausgerechnet eine kleine, bis dahin unbedeutende Gemeinde namens Steinbach sich als Sportschulstandort durchsetzen konnte.

Fritz Herrmann (1918-1998) galt als äußerst durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Um sein Wirken ranken sich mittlerweile einige Mythen. Mehr als 30 Jahre lang prägte und lenkte er die Sportschule. Schon als 15-Jähriger fand er den Weg über den sogenannten Rasenkraftsport hin zum Hammerwerfen.

"Der Leistungssport war sein Lieblingsthema, mit dem er sich immerzu beschäftigte", gibt sein Sohn Alfred Herrmann im BT-Gespräch die Erinnerungen an seinen Vater wieder. 1935 war Fritz Herrmann sogar Deutscher Jugendmeister im Hammerwerfen. Doch sein sehnlichster Wunsch, an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teilnehmen zu können, ging nicht in Erfüllung. Er konnte sich nicht qualifizieren. "Die Teilnahme als Besucher wurde für ihn aber zu einem extrem starken und prägenden Erlebnis", sagt Alfred Herrmann. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges erlitt Fritz Herrmann bei der Ardennenoffensive eine Kriegsverletzung und verlor ein Bein, so dass den Ambitionen des Sportbegeisterten ein jähes Ende gesetzt wurde.

Nach dem Krieg eröffnete er als Kriegsversehrter das Lebensmittelgeschäft seiner Eltern in der Steinbacher Straße wieder. Er betätigte sich erfolgreich als Kaufmann mit später mehreren Filialen und gilt als Mitbegründer von Edeka-Südwest in Offenburg. Seine Liebe zum Sport schlug sich seit 1952 als Vorsitzender des Steinbacher Sportvereins (Sportring, SR Yburg) nieder. Immerhin hatten sich 1951 die Steinbacher Handballsportler als Südbadischer Meister für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.

Zusammen mit dem Vorsitzenden des Fremdenverkehrsvereins Alfred Hettler und dem damaligen Bürgermeister Fritz Mattes war Fritz Herrmann bestrebt, Steinbach durch die Ansiedlung einer Sportschule für den Fremdenverkehr, insbesondere aber für die Sportler attraktiver zu machen und zu mehr Bedeutung zu verhelfen. Pläne zum Bau eines Freibads gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Außerdem hatten zu diesem Zeitpunkt die Mitglieder des SR Yburg durch den Bau eines Sportplatzes auf dem betreffenden Areal "Vogelmühle" schon freiwillige Vorleistungen erbracht.

Fritz Herrmann knüpfte an alte Kontakte bei Personen an, die seit Anfang der 1950er Jahre in der Politik Einfluss gewonnen hatten. Hierzu gehörten neben Kurt Georg Kiesinger, Hans Filbinger, Franz-Josef Strauß vor allem jedoch sein "bester Freund" Hermann Person, Regierungspräsident in Freiburg und Vorsitzender des Badischen Sportbunds (BSB). Die gegenseitige Anrede der Akteure mit "Kamerad" in der Korrespondenz und in den Protokollen der ersten beiden Dekaden der Sporteinrichtung vermittelt einen Eindruck, auf welcher verbindlichen Basis die Kontakte verhandelt wurden.

1954 fällt Gemeinderat den Beschluss

1954 fällte der Steinbacher Gemeinderat einen einstimmigen Beschluss zum Bau eines "Freischwimmbades mit 10-m-Sprungturm und einer Sport- und Festhalle mit Gastronomie" inklusive eines Trakts für 39 Betten und Nebenräume für eine Sportschule. Der erste Spatenstich erfolgte im Herbst 1955.

Aus den Finanzierungsplänen für das Jahr 1956 geht hervor, dass die Gemeinde Steinbach mit rund 2625 Einwohnern (Gewerbesteueraufkommen 90000 Mark) mehr als 960000 Mark zum Bau einer "Sporthalle und Schwimmbadanlage" beisteuerte. Im Gemeindehaushalt, der im Jahr 1956 gerade einmal 1,5 Millionen Mark betrug, wurden 60000 Mark sowie ein "außerordentlicher Holzhieb" kalkuliert, der 150000 Mark einbringen sollte. Die übrigen Baukosten mussten mit verschiedenen Darlehen in der Höhe von 650000 Mark bestritten werden. 100000 Mark kamen von der staatlichen Sport-Toto-Gesellschaft. Schließlich betrugen die Gesamtkosten am Ende des Projekts zwei Millionen Mark.

Im Januar 1957 gab es das Richtfest, und bereits im Sommer fand die feierliche Eröffnung statt. Als erste Veranstaltung in der Meister-Erwin-Halle übertrug der damalige Südwestfunk (SWF) am 14. Juli 1957 einen Gala-Abend mit bekannten Film- und Bühnenstars aus den 1950er Jahren. Die SWF-Bigband unter der Leitung von Rolf Schneebiegl bestritt den musikalischen Part. Eine Woche zuvor am 7. Juli 1957 hatte zur Eröffnung des Schwimmbades ein Stelldichein der weltbesten Schwimmer stattgefunden. Vor 3000 Zuschauern gab es ein Kunstturmspringen vom Zehn-Meter-Turm. Das inszenierte Großereignis verankerte sich lange im Gedächtnis der Steinbacher, wies es doch die Gemeinde in eine neue, erwartungsvolle Zukunft.

Bereits Ende Juli fanden die ersten Sportlehrgänge des badischen Handballverbands statt. Der Verband mit Sitz in Freiburg fungierte in den ersten drei Jahren als Träger. Das hieß, er war für die regelmäßige Belegung der Sportschule verantwortlich. Im Verwaltungsrat saßen Vertreter des Steinbacher Gemeinderats und des Handballverbands. Fritz Herrmann bekleidete in den ersten Jahren die Position des ehrenamtlichen Geschäftsführers mit einem täglichen Arbeitspensum zwischen acht und zwölf Stunden. Bis er 1971 vom Badischen Sportbund angestellt wurde, gab es eine Aufwandsentschädigung.

Nur Verluste in den ersten drei Jahren

Die Stadt Steinbach musste zunächst ohne öffentliche Zuschüsse die Kosten des Unterhalts der Sportschule alleine schultern. Ein Gaststättenbetrieb sollte zusätzliche Einnahmen schaffen. Zur Deckung der fixen Kosten wurden zahlreiche Betriebsfeste, Tanzabende, Winzerfeste und Rundfunkübertragungen ausgerichtet, geht aus der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen hervor. Im September 1959 gelang es Fritz Herrmann über den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Gebhard Müller (CDU), eine "Arbeitswoche für Gerichtsreferendare" in der Sportschule abzuhalten. Der Eintrag im Gästebuch zeugt hiervon.

Trotz der emsigen Bemühungen musste der Sportschulleiter in den ersten Jahren dem unregelmäßig tagenden Verwaltungsrat über Verluste des Betriebs berichten. Sohn Alfred Herrmann erinnert sich daran, wie sein Vater damals oft nachts sorgenvoll am Küchentisch saß.