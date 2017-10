Überwältigende Klangfülle von Sängern und Musikern

Baden-Baden - Bestimmt erwog niemand nach der herrlichen Aufführung des Oratoriums "Die Schöpfung" von Joseph Haydn (1732-1809) am Samstag in der Stiftskirche, sich nunmehr den Kreationisten in den USA anzuschließen, die die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Evolution ablehnen. Allerdings widerstand man angesichts der packenden Schilderung des Schöpfungsakts laut Genesis, den der Chor der Stiftskirche und die Philharmonie Baden-Baden mit überwältigender Klangfülle ausmalten, nur schwer.

Was kann die Quantenphysik dem Gemüt schon mit ihren Teilchenbeschleunigern und Detektoren bieten im Verhältnis zu vielstimmigem Gesang und den Bildern jubelnder Engel? Was gleicht dem schmelzenden Gesang aus der "Nachtigallen süßer Kehle" - und vor allem der mächtigen Stimme Gottes, die das "Tohuwabohu" auflöst und nach dem Satz: "Es werde Licht" mit Sonne, Mond und Sternen das Universum erleuchtet? Die Besucher in der zunächst düsteren Stiftskirche durften Zeuge sein, wie aus Haydns kunstvoll und höchst kompliziert gestaltetem Chaos plötzlich in C-Dur das Licht eintritt und die Szenerie in gleißende Helle taucht. Solche tonmalerischen Elemente verwendete der Meister in Fülle und illustrierte die Schöpfungsgeschichte mit Sphärenklängen, mit Trillern und Grollen, dem Brüllen des Löwen und dem Saitenspiel der Engel.

Vieles war denkwürdig an diesem Abend. Nicht nur die großzügige Geste der Chorgemeinschaft, alle Einnahmen der Kirchen-Renovierung zu spenden (wir berichteten); auch für Uwe Serr, der nach den Worten von Pfarrer Teipel genau seit 30 Jahren an diesem Platz wirkt, und mit seinem sehr präzisen und hochkonzentrierten Einsatz das Konzert leitete, war es ein besonderes Datum.

Bekanntlich erzählt das dreiteilige Oratorium, zu dem Haydn auf einer London-Reise 1796 inspiriert, oder treffender: gedrängt wurde, in Teil eins und zwei die Erschaffung der Welt auf fast rührend naive Weise. Sie versetzt den Hörer in die Zeit des Rokoko, lässt im dritten Teil, der allerdings nicht gebracht wurde, Adam und Eva in einer ländlichen Schäferidylle vermuten. Drei Erzengel übernehmen die Moderatoren-Rolle: Die des Gabriel erhielt die bezaubernde Sopranstimme von Diana Fischer, die schon so viele Veranstaltungen ähnlicher Art in Baden-Baden zum unvergesslichen Erlebnis werden ließ. Hohe Majestät und Strahlkraft zeichnete Erzengel Raphael aus, dem der Bariton Joachim Herrmann seine tragende Stimme verlieh. Exakt artikulierend setzte er sich mit raumfüllendem Organ selbst gegen vollen Orchesterklang durch. Der Unterschied zur ebenfalls schönen Stimme des Erzengels Uriel zeigte sich aber deutlich im wesentlich geringeren Stimmvolumen des Tenors Gregoire Fedorenko. Unter Begleitung des Basso Continuo war er gut, beim Einsatz des Tuttis aber kaum zu verstehen. Hier half ein Blick ins Programmheft, das auf dem Titel ein Abbild der Kirche zeigte, das von der Hand Uwe Serrs stammt.

Die berühmten "Gänsehautgefühle", die völlige Ergriffenheit und Begeisterung der Zuhörer aber zauberte der Chor der Stiftskirche, der sich höchst diszipliniert, technisch sicher und geschlossen zeigte und mit Vielstimmigkeit und im Wechsel mit den Soloparts und der Klangpracht der Philharmonie wahrlich göttliche Kraft verströmte. Bleibt zum Schluss der Gedanke, ob Gott sich vor Zeiten die Erde wirklich so vorgestellt hat. Thomas Staiger, der im Radio das Wort in den Sonntag sprach, war sich dagegen sicher, dass die Welt in ihrem heutigen Zustand nicht so ist, wie Gott sie sich vorgestellt hat.