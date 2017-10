Gaumenfreuden an vielen Ständen



Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Wenn die Genussmesse "fine" ihre Tore im oberen Bereich des Kurhauses öffnet, strömen die Besucher aus nah und fern herbei. An diesem Wochenende wurde wieder der Gaumen verwöhnt beim Verkosten, Degoustieren, Naschen, Knabbern oder herzhaften Zubeißen. Laut dem veranstaltenden Ehepaar Martina und Joachim Buchholz präsentierten sich über 100 handverlesene Aussteller aus ganz Europa mit ihren regionalen, nationalen und internationalen Produkten. Etliche Besucher hatten jedoch den Eindruck eines deutlich geschrumpften Angebotes im Vergleich zu den Vorjahren, was die Vielfalt der Produkte anbelangt. Speziell wegen des bisher üppigen Angebotes an italienischem Grana Padano und reifen Parmesans waren Isabell Heiner und ihr Partner aus Karlsruhe gekommen, sie zeigten sich enttäuscht, dass neben den Tiroler Bergbauern nur ein weiterer Stand ihrer Lust auf Käse entsprach. Deutlich überproportional war diesmal das große Angebot an feinen Chutneys, leckeren Brotaufstrichen und Pesto in wahrlich kreativen Geschmacksrichtungen, von Schnittlauch mit Hanf über Pistazien mit Rosmarin bis zur süßen Variante mit Mango. Für die anstehende Feldsalatsaison lockten so deliziöse Essig-Spielarten wie Cranberry Crema Balsam, Himbeere oder Feige. Auch bei den unzähligen angebotenen Senfsorten galt es, den einzelnen Geschmacksnoten intensiv nachzuspüren, beeinflussen diese doch entscheidend die weitere Verwendung des erlesenen Produktes in der heimischen Küche. Passende Dips zum entsprechenden Käse waren ebenfalls zu haben, etwa Aprikose zu Camembert, Feige für Ziegenkäse oder Kirsch zu Blauschimmelkäse. Ob sizilianisches Olivenöl, delikate schwäbische Trüffel-Hollandaise oder Trüffelbutter, wobei sich Letztere im Gefrierschrank bis zu einem Jahr hält, Cantuccini und Amaretti di Saronno oder Wildsalami und Bergkäse, der Besuchergaumen wurde permanent aufs Feinste gekitzelt. Eine Metzgerei aus Malsch/Völkersbach betreibt den Familienbetrieb inzwischen in dritter Generation, das Rezept für ihre Spezialität der "Bergknauba" stammt noch vom Opa: Dafür wird das Fleisch der Landschweine in Rotwein und Gewürze im speziellen Mischungsverhältnis eingelegt, sodann an der Luft etwas getrocknet, um zur Krönung über Buchenholz mit Tannenreisig zart geräuchert zu werden. Reben aus der Region und den Anbaugebieten der Toskana, Apuliens oder Siziliens waren ebenso zu haben wie feine Destillate, ob schottischer Whisky oder milder Gin. Individuelle Gewürzmischungen, dazu passend die spezielle Pfeffermühle, Pralinen und Schokolade, Käsekuchen und Patisserie ergänzten das Angebot. Wer nach all den kleinen Versucherle jetzt richtig Appetit bekommen hatte, der konnte beim Spanferkel oder dem Kaiserschmarrn herzhaft zugreifen oder sich auf der Empore des Bénazetsaales kulinarisch verwöhnen lassen. Im Non-Food-Bereich konnten die Besucher an fantasievollen Schmuck- und Bekleidungsständen vorbeibummeln, erste Weihnachtsdekoration einkaufen oder sich ganz nach den persönlichen Wünschen einen Lampenschirm gestalten lassen.

