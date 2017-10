Bergwacht-Übung mit fünf Ortsgruppen

Baden-Baden - Früh am Morgen, Nebel wabert durch den Wald, es ist nasskalt. Eine Wandergruppe zieht es zu den Gertelbach-Wasserfällen. Wie aus dem Nichts ist da plötzlich diese Flutwelle, die einige Wanderer mit sich reißt. Bei der Bergwacht geht ein Notruf ein. Dem Szenario stellten sich am Samstag die Ortsgruppen Baden-Baden, Achertal, Karlsruhe, Pforzheim und Obertal bei der Katastrophenschutzübung der Bergwacht Schwarzwald Nord.

Alarmiert wird grundsätzlich über die Notrufnummer 112 der Leitstelle Mittelbaden, die den Notruf bei Rettung und Bergung aus unwegsamem Gelände an die Bergwacht weiterleitet, die wiederum je nach Bedarf weitere Ortsgruppen alarmiert.

Zuerst rückt die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) mit ihrem an der DAV-Kletterhalle stationierten Wagen aus, die vor Ort über die weitere Anforderung von Rettern und Fahrzeugen wie dem Einsatzlastwagen entscheidet, der bei Bedarf aus Freiburg kommt. Darin die Funkanlage installiert, über die permanent Kontakt mit Rettern vor Ort gehalten und der Ablauf des Einsatzes dokumentiert wird. Mit dem derzeitigen Analogfunk klappt das ganz gut, ob der künftige Digitalfunk das flächendeckend ebenso leistet, wird sich noch zeigen, erklärt Pressewart Manfred Weber.

Die 20 Aktiven der Baden-Badener Ortsgruppe, die alle ehrenamtlich tätig sind, verfügen über eine Ersthelfer- sowie eine technische Ausbildung, etwa für den Abtransport Verunglückter. Fast alle haben zudem eine Höhenretter-Ausbildung absolviert. Am Samstag nehmen 40 Teilnehmer aus fünf Ortsgruppen an der Übung teil, bei der ein Schwerpunkt auf der Zusammenarbeit liegt. Rainer Maisch, Leiter der hiesigen Ortsgruppe, begrüßt die Teilnehmer, zum Einsatzleiter wird Andy Günter von der Ortsgruppe Obertal bestimmt. Es dauert, bis sich die Rettungsgruppen gebildet haben. Einige fahren schon mal vor zum Parkplatz beim Wiedenfelsen, wo der Einsatzlastwagen stationiert ist. Dann passiert wiederum ziemlich lange nichts, während sich die verunglückten "Opfer", darunter einige Kinder, inzwischen Frostbeulen holen.

Nicht nur sie beschweren sich über die lange Wartezeit. Auch Johannes Hinger, einer der vier Beobachter, notiert einige Mängel in seinem schriftlichen Bericht. So trägt einer der SEG-Ersthelfer keinen Schutzhelm für die eigene Sicherheit, es dauert entschieden zu lange, bis erstmals mit den "Patienten" kommuniziert wird, und auch hier geht einiges schief. Um den deutlich schwerer "Verletzten" der beiden nebeneinander aufgefundenen Wanderer kümmert sich erst einmal niemand. "Da ist noch ganz ordentlich zu feilen", war Hingers Fazit. Die zuerst am dünnen Brückengeländer angebrachte Sicherung für die Schleifkorbtrage wird an einen kräftigen Baum verlagert, dann geht es zügig an beiden Seiten der Wasserfälle hinunter zu den Verunglückten, die nach der Erstversorgung abwärts zur Hütte transportiert werden. Der nicht ganz optimale Ablauf, der nun intensiv aufgearbeitet wird, verdeutlicht nach Webers Worten die Notwendigkeit solcher ortsgruppenübergreifender Übungen.