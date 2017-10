Tanz-Weltmeisterin kehrt heim in ihr "zweites Wohnzimmer" Von Irene Schröder Baden-Baden - Sie mögen noch so viele Medaillen errungen und Shows getanzt haben: Die Welttanz-Gala im Baden-Badener Kurhaus ist für die besten Tanzpaare, Formationen und Solisten der Welt immer wieder ein Ereignis, das aus dem üblichen Sport- und Showrahmen fällt. Das "Rendezvous der Weltmeister", das am kommenden Samstag, 4. November, die Elite in Standard und Latein an die Oos lockt, bietet die einmalige Gelegenheit, die jeweils Besten ihrer Sparte auf einem Parkett zu erleben. Mit dieser Veranstaltung hat die Baden-Baden Events nun schon seit über 20 Jahren ein absolutes Highlight der internationalen Tanzszene im Programm. In diesem Jahr beinhaltet es viele "Wiederholungstäter": Die mehrfachen Weltmeister im Showdance, Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger aus Österreich, kennen "Let's- Dance"-Fans sowie treue Baden-Badener Ballgäste von mehreren außergewöhnlichen Auftritten ebenso, wie die Vize-Weltmeister im Standard, Simone Segatori und Annette Sudol aus Stuttgart, und die Standard-Formation des 1.TCLudwigsburg. Weltmeister im Boogie Woogie sind Thomas Audon und Sophie Allaf aus Frankreich, Weltmeister im Steppdance die Penguin Tappers des TV Hemsbach. Baden-Badener Tango-Liebhaber werden sich besonders über die Show von Jose Fernandez und Martina Waldmann freuen. Deutscher Vizemeister ist die Latein-Formation der FG Bochum-Velbert - großes Vorbild der Kinder-Latein-Formation der Freiburger Tanzschule Guthmann, die das Gala-Programm eröffnet. Als Weltmeisterin Kür Latein und frisch gebackene Deutsche Meisterin kehrt Oxana Lebedew mit ihrem neuen Partner Pavel Zvychaynyy in ihr "zweites Wohnzimmer" im Kurhaus zurück, wo sie bereits mit Ilia Russo das Publikum begeisterte. "Ich liebe diese Stadt und ihre Menschen", schwärmt Oxana Lebedew, "ich hoffe, sie werden uns gut aufnehmen." Für die Welttanzgala, auf die sie sich schon lange freut, hat das Paar ein neues Show-Programm und natürlich die Weltmeister-Kür im Gepäck. "Pasha ist ein Multitalent, dessen rhythmische Körperaktionen die Tanzszene begeistert, er ist männlich und cool, während ich die weibliche Eleganz verkörpere", beschreibt Oxana die Paar-Philosophie, die ihnen seit einem Jahr Erfolg um Erfolg beschert. Im Mai 2016 begann das gemeinsame Training nach der Trennung von Ilia Russo, ein halbes Jahr später begründeten sie mit dem ersten gemeinsamen Turnier ihre Karriere. "Im lateinamerikanischen Tanz geht es immer um die Beziehung von Mann und Frau, die wir auf unsere spezielle Art interpretieren." Zwei Wochen nach der Welttanzgala wollen Oxana und Pascha ein weiteres Kapitel in der gemeinsamen Tanzgeschichte schreiben: Bei der Weltmeisterschaft am 18. November in Malaysia ist die Teilnahme am Finale das Ziel - und die Verteidigung des Titels. Für die Welttanzgala, die Markus Brock moderiert, und den Galaball gibt es noch einige wenige Restkarten. Und natürlich sollen auch die Ballgäste das Parkett nicht schonen - die Silvio Dalla Brida Band wird sie auf der Tanzfläche begleiten.

