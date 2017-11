Barocke Stimmung

Baden-Baden - "Bach only": Ausschließlich Werke von Johann Sebastian Bach standen auf dem Programm eines sonntäglichen Konzertes für Orgel und Violoncello in der Kirche des Klosters Lichtenthal. Der Cellist Felix Thiedemann hatte mit Peter Kranefoed kurzfristig einen kongenialen Partner an der Orgel gefunden, da der angekündigte Organist Michael Stadtherr verhindert war.

So konzentrierten sich die beiden Musiker gemeinsam auf die Sonaten in g-Moll und G-Dur. Solistisch spielten beide je ein Stück, Kranefoed interpretierte Präludium und Fuge in d-Moll, Thiedemann zwei Sätze aus der zweiten Cello-Suite in d-Moll.

Nach der eigentlich für Viola da gamba und Cembalo komponierten Sonate in g-Moll erläuterte Thiedemann dem Publikum sein besonderes Instrument. Er spielte auf einem Violoncello piccolo, das eine zusätzliche fünfte Saite hat. Der Cellist verfüge dadurch über einen größeren Tonumfang, aber der Zugriff auf die einzelne Saite sei dadurch eingeschränkter, sagte er. Hörbar wurde dies durch den zarteren Klang des Instrumentes. Kaum hatte Thiedemann seine Erläuterungen beendet, als ausgerechnet diese zusätzliche E-Saite vor dem Solostück riss.

Der Cellist nahm es humorvoll und spielte die Sätze aus der Suite ausdrucksstark. Die danach entstehende Pause für das Aufziehen einer neuen Saite nahm das Publikum gelassen hin. Auch das öfter notwendige Nachstimmen tat der barocken Stimmung in der Klosterkirche keinen Abbruch. Die Instrumentierung und Stückauswahl schuf ein intimes Konzert an diesem regnerischen Nachmittag. Unterstützt durch den meditativ gestalteten Kirchenraum durch die Nonnen des Klosters konnte die Musik Johann Sebastian Bachs ihre Wirkung entfalten. Ob intellektuell analysierend oder ganzheitlich der Musik folgend, nimmt einen Bachs Musik mit ihrer Motorik und Kraft gefangen. Thiedemann und Kranefoed spielten sehr klar, konzentriert und unprätentiös. "Bach only" war so ein gelungenes Konzert.