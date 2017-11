Weniger Verwirrung für Wanderer Von Henning Zorn Baden-Baden - "Gut voran" kommt nach Aussage von Forstamtsleiter Thomas Hauck in der jüngsten Sitzung des Forst- und Umweltausschusses die Planung der neuen Beschilderung für das kurstädtische Wanderwegenetz. Bis zum Frühjahr sollen alle Schilder an Ort und Stelle sein. Die alte Beschilderung im Stadtwald mit zum Teil auf Steinen angebrachten Wegweisertafeln gibt Wanderern so manches Mal Rätsel auf, wenn sie sich an Wegekreuzungen fragen: "Wo geht es denn jetzt weiter?" Auch die Verwaltung weiß, dass das bisherige System "als wenig anwenderfreundlich und bei Richtungswegweisungen als manchmal unklar kritisiert wurde". Außerdem wachsen die niedrigen Steine leicht zu, was hohen Pflegeaufwand mit sich bringt. Doch das soll sich alles ändern mit der Neubeschilderung, mit der das Forstamt "einem vielfach geäußerten Wunsch" nachkommt. Dabei will man sich an dem schwarzwaldweiten Beschilderungssystem mit Standortangabe und Richtungswegweisung (einschließlich Entfernungsangabe) orientieren, das sich auch im Umland des Stadtkreises findet. Wanderer, die also aus den Wäldern des Landkreises auf Baden-Badener Gemarkung kommen, brauchen sich dann nicht mehr umstellen. Bei den vorbereitenden Gesprächen mit Vereinen und Vertretern von Tourismus und Gastronomie lag ein Schwerpunkt auf der Situation im Rebland, wo besondere Defizite der Wanderweginfrastruktur festgestellt wurden. Mit der Erstellung der Planung und der Herstellung der Schilder wird der Schwarzwaldverein beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 68000 Euro, wobei 60 Prozent durch den Naturpark gefördert werden. Im Rahmen der Installierung der neuen Schilder sind auch einige Änderungen am Baden-Badener Wanderwegenetz vorgesehen. Dies betrifft zum Beispiel den Verlauf des beliebten Panoramaweges. So führt er künftig vom Tiergarten über den Rosenneuheitengarten und die Stourdzakapelle in die Stadt und über das Landesgartenschau-Gelände hinauf zum Battert. Damit werden einige der schönsten Aussichtspunkte in den Weg eingebunden. Da Rundwege generell mit der gelben Raute zu beschildern sind und als eigene Route markiert werden, will man ihre Zahl reduzieren auf touristisch besonders frequentierte Touren. Das sind Ebersteinburg-Rundweg, Battert-Rundweg, Oostal-Rundweg, Korbmattfelsen-Rundweg, Wildgehege-Rundweg, Beutig-Rundweg, Yburg-Rundweg, Schartenberg-Rundweg und Steinberg-Rundweg. Hinzu kommen ein Rundweg um Neuweier und Varnhalt, der Rosenneuheitengarten-Rundweg und der Rehgarten-Rundweg um die Geroldsauer Mühle. Auch bei den Zielwanderwegen sind Ergänzungen geplant. So wird das Obstgut Leisberg ins Wegenetz eingebunden. In Oberbeuern und Geroldsau gibt es zusätzliche Zugänge zum Panoramaweg, der ansonsten die Täler in weitem Bogen umläuft. Ausgeschildert wird auch ein durchgehender "Sonnenseitenweg" von Oos zum Marktplatz in der Innenstadt. In der Vorbergzone gibt es neue Wanderwege - besonders die Strecke von Oos über Haueneberstein nach Kuppenheim durch Obstwiesen. Oberhalb von Schmalbach will man einen rustikalen Steig durch das Rubachtal markieren.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Tempo 70 auf Landesstraße Gaggenau (uj) - Einen ersten erfolg kann die "Interessengemeinschaft Lärm L613 Michelbach" für sich verbuchen. Zwischen Freiolsheim und Michelbach darf auf der Landesstraße ab sofort talabwärts maximal mit Tempo 70 gefahren werden, die Schilder wurden jetzt aufgestellt (Foto: uj). » Weitersagen (uj) - Einen ersten erfolg kann die "Interessengemeinschaft Lärm L613 Michelbach" für sich verbuchen. Zwischen Freiolsheim und Michelbach darf auf der Landesstraße ab sofort talabwärts maximal mit Tempo 70 gefahren werden, die Schilder wurden jetzt aufgestellt (Foto: uj). » - Mehr Au am Rhein

Kindgerechter Waldlehrpfad Au am Rhein (hr) - Der Waldlehrpfad im Oberwald wird kindgerecht gestaltet. Eine extra dafür kreierte, animierte Figur wird die verschiedenen Stationen vorstellen, die Stimmen kommen von Viertklässlern aus Au am Rhein, die in einem Tonstudio aufgenommen werden (Foto: hr). » Weitersagen (hr) - Der Waldlehrpfad im Oberwald wird kindgerecht gestaltet. Eine extra dafür kreierte, animierte Figur wird die verschiedenen Stationen vorstellen, die Stimmen kommen von Viertklässlern aus Au am Rhein, die in einem Tonstudio aufgenommen werden (Foto: hr). » - Mehr