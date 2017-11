Winterdienst will mehr Rechtssicherheit

Baden-Baden - Weiße Flocken sind im Tal der Oos zwar noch nicht unmittelbar in Sicht, doch die Stadtverwaltung sieht sich gut vorbereitet auf winterliche Verkehrsverhältnisse in den kommenden Monaten. Beim Winterdienst kommt auch immer mehr modernste Technik zum Einsatz.

So testet der Baubetriebshof, der in Baden-Baden für den Kampf gegen Schnee- und Eisglätte zuständig ist, demnächst spezielle GPS-Geräte, die bei jedem Einsatz der Fahrzeuge einen "digitalen Streubericht" speichern. "So können wir später immer genau sagen, was, wann und wo gestreut wurde", erklärt Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Damit habe man einen verlässlichen Nachweis darüber, was im Rahmen des Winterdiensts jeweils gemacht worden ist. "Dies verschafft uns auch Rechtssicherheit", so Seiter.

Bei einem anderen Hightech-Apparat, der in manchen Städten schon im Einsatz ist, hat man an der Oos über eine Anschaffung noch nicht entschieden. Es handelt sich dabei um ein Infrarot-Sensor-Gerät (Fachname "Marvis"), das am Heck eines normalen Fahrzeugs montiert werden kann und Informationen über den aktuellen Straßenzustand liefert. So misst der Sensor Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Eis- und Schneeanteil auf der Fahrbahn.

Daraus kann man exakte Erkenntnisse über den auf einzelnen Straßen jeweils erforderlichen Winterdienst gewinnen. In Baden-Baden hat man sich diese "beeindruckende Technik", so Roland Seiter, schon einmal vorführen lassen. Für die Straßenkontrolleure könne ein solches Gerät durchaus sinnvoll sein, aber ein Entschluss zum Kauf sei bislang nicht gefasst worden. Man setze hier nach wie vor in erster Linie auf die Erfahrung der Leute am Steuer der Räumfahrzeuge.

Insgesamt erstreckt sich der städtische Winterdienst in Baden-Baden über 700 Straßen - darunter auch Bundesverkehrswege - mit einer Gesamtlänge von 360 Kilometern. Besteht die Gefahr winterlicher Verkehrsprobleme, dann macht sich ein Straßenkontrolleur bereits morgens um 3 Uhr auf den Weg, um die Lage zu überprüfen. Ab 4 Uhr beginnt dann wenn nötig die Alarmierung der Einsatzkräfte, die ab 4.30 Uhr ausrücken.

In den vergangenen Tagen musste der Winterdienst vereinzelt schon aktiv werden, als die Temperaturen am frühen Morgen nicht weit von der Null entfernt waren. Da wurde an einigen gefährlichen Stellen von Bergstrecken vorsorglich eine Salzlösung versprüht, um Glättebildung zu verhindern.

Die Räum- und Streudienste sind nach Prioritäten gestaffelt, wobei die Verkehrsbedeutung und das Gefälle einzelner Straßen wichtige Kriterien sind. Besonders im Blickpunkt stehen stets die B500 (Zubringer und Schwarzwaldhochstraße), die Schlossbergtangente sowie die Wolfsschlucht-Strecke und schließlich auch die Verbindung ins Rebland über die Klosterschänke.

Bis zu 100 städtische Mitarbeiter - vom Fachgebiet Tiefbau, Baubetriebshof, Garten- und Forstamt - haben die Aufgabe, einen effektiven Winterdienst zu gewährleisten. Dafür stehen ihnen 23 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Salzlager im Baubetriebshof, im Depot der Verkehrsbetriebe und auf dem Kolbenacker-Gelände im Rebland sind prall gefüllt.

Allerdings kann nur effektiv gestreut werden, wenn die Fahrzeuge auch durch die Straßen kommen. Roland Seiter bittet daher die Autofahrer, bei möglichen Schneefällen ihre Autos nicht "gedankenverloren" zu parken, sondern Rücksicht auf den Winterdienst zu nehmen. Außerdem sei es nötig, sich rechtzeitig vor den ersten Flocken mit geeigneten Reifen zu versorgen.