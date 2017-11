Vom Teddy über Mütze bis hin zur Tasche Baden-Baden (red) - Jeden Montagnachmittag ist der Raum 106 im ersten Obergeschoss des DRK-Gebäudes den Damen des DRK-Handarbeitskreises vorbehalten. Mit Ausnahme nur ganz weniger Wochen trifft sich dort eine Runde, um gemeinsam zu stricken, häkeln, sticken und zu nähen. Jetzt bereitet sich die Gruppe auf den traditionellen Handarbeitsbasar im Kurhausfoyer am kommenden Sonntag, 5. November, vor. Auf einem vorbereiteten Tisch ist ein Teil des diesjährigen Angebotes aufgebaut. Darunter sind Klassiker wie Socken, genähte Schürzen, Mützen, Taschen, gestrickte Puppen, schreibt das DRK. Dazwischen lachen den Betrachter ein kleiner gestrickter Pinguin und zwei süße Teddys mit Knopfaugen und Latzhosen an. Am kommenden Sonntag werden die Handarbeiten von 10 Uhr bis 18 Uhr im Kurhausfoyer angeboten. Wer schon für den Nikolaustag oder für Weihnachten ein Geschenk sucht und dabei etwas Individuelles und Persönliches sucht, dem bietet der Basar eine gute Gelegenheit. Der Erlös kommt wie auch in den vergangenen Jahren der sozialen Arbeit des DRK-Kreisverbandes in Baden-Baden zugute. Traditionelle Handarbeiten erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Wer schon einmal etwas vom Handarbeitskreis erworben hat, der weiß zu schätzen, mit welcher Sorgfalt und Liebe zum Detail die Dinge gearbeitet sind, so das DRK weiter. Mit großem Bedacht würden die Materialien für die Handarbeiten ausgewählt. Die Leiterin des Handarbeitskreises, Karin Krämer, kümmert sich nicht nur darum, dass von allen Handarbeitsartikeln immer eine entsprechende Menge angefertigt und vorgehalten wird. Sie sucht auch neue Ideen, neue Muster und Schnitte aus und koordiniert die Gruppe. So ein "fleißiger" Nachmittag kann natürlich nicht ohne die Unterstützung durch Kaffee und Kuchen stattfinden. Der "gute Geist" der Gruppe, Hedwig Ibach, sorgt, schon bevor die ersten Frauen eintreffen, dafür, dass es nach Kaffee duftet. Krämer und ihre Damen sind sich einig: "Ohne Frau Ibach läuft das hier gar nicht!"

