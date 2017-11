"Musik ist der Soundtrack meines Lebens"

Baden-Baden - Weihnachtsfrieden und Weihnachtsfreude, das sind für Fabian Joosten heute noch Begriffe, die er mit dem Fest der Feste im Familienkreis verbindet. Darauf freut er sich, und von dieser Freude möchte er Menschen abgeben, für die Weihnachten nur dann ein Fest wird, wenn sie von denen nicht vergessen werden, die teilen wollen, wie es nun seit 60 Jahren mit der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" schöne Tradition ist.

"Mein Herz ist immer noch in Baden-Baden", räumt er seiner Heimatstadt Priorität ein; auch wenn er inzwischen in Düsseldorf lebt. Deshalb zögerte der inzwischen 27-jährige Komponist keine Sekunde, um zuzustimmen, sich ehrenamtlich für das Benefizkonzert der Philharmonie Baden-Baden "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" einzubringen.

Am kommenden Sonntag, 5.November, 16 Uhr, erklingen im Weinbrennersaal des Kurhauses drei der insgesamt zehn Sätze aus seiner Suite "We're going on an adventure"; zwei davon als Uraufführung. Auch diesmal leitet Dirigentin Judith Kubitz wie bei früheren Aufführungen von fünf weiteren Sätzen die Philharmonie. Die Kapellmeisterin, die in Baden-Baden mit ihrer federnd beschwingten und von hohem musikalischen Einfühlungsvermögen geleiteten Art zu dirigieren, viele enthusiastische Fans gewann, ist selbst Fan von Fabian Joosten. Wie am Namen unschwer zu erraten, ist der Komponist ein Baden-Badener Eigengewächs, nämlich der Sohn von Orchestermanager und Musiker Arndt Joosten. Quasi schon vorgeburtlich in die Welt der Klänge eingetaucht, denn auch die Mutter ist Musikerin, begleitete ihn dieses Medium von klein auf.

"Musik ist der Soundtrack meines Lebens", reflektiert Fabian Joosten die nicht versiegende Flut von Melodien, Rhythmen, Themen und Tonfolgen hinter seiner Stirn. In den seltensten Fällen herrsche Stille in seinem Kopf, denn alles, was ihm das Leben vor Augen führe, manifestiere sich als Musik. Flöte, Klarinette und Schlagzeug erreichten für das damalige Kind nicht die Faszination, die vom Gitarrenspiel ausging. In diesem Instrument erkannte er den Resonanzkörper, das Übungs-und Inspirationsfeld für seine Musikalität. Er habe lediglich diffuse Vorstellungen vom Komponieren gehabt, erinnert er sich an Stunden, die er spontan, ohne Risiken und Mühen zu beachten, ohne nach Erfolg zu schielen oder Misserfolg zu fürchten, mit dem Instrument verstreichen ließ. Die Filmmusiken monumentaler Hollywood-Streifen beflügelten seine Fantasie und regten den eigenen Stil an, der mit zunehmender Reife an Substanz und Ausdruckskraft gewann. Sein Talent blieb nicht unentdeckt, und auch die Mitglieder der Philharmonie merkten schnell, dass hier ein wahres Talent Unterstützung verdiente. Das war ein Glücksfall für den aufstrebenden Künstler, der nur den wenigsten Altersgenossen beschieden ist. Hatte sich Fabian Joosten bisher für einen autodidaktischen Werdegang entschieden, der ihm universitäre Zwänge und pädagogische Einschränkungen fernhielt, so blieb die Notwendigkeit nicht aus, das theoretische Rüstzeug zu erwerben, sollten seine Kompositionen für Orchesteraufführungen praktikabel sein. Im Online-Zeitalter ließ sich das Problem mit digitalem Fernunterricht gut lösen.

Überhaupt sind Computer und Sampler (Klangerzeuger) die wichtigsten Instrumente für den kreativen Prozess. Der Sampler ist ein elektronisch steuerbares Musikinstrument, das Töne jeglicher Art auf Tastendruck in zahlreichen Höhen und Schattierungen wiedergibt. Vergleichbar mit der Palette eines Malers, kann auf diesem Weg orchestrale Authentizität und Originalität geschaffen werden. Ein klingendes Beispiel gibt Fabian Joostens Komposition im Konzert.

Die vollständige Suite "We're going on an adventure" ist käuflich auf CD zu erwerben und empfiehlt sich mit ihren eingängigen, klanglich und emotional differenzierten Melodien als sympathische Visitenkarte des jungen Komponisten.

Tickets für das Konzert gibt es für 22 Euro in der BT-Geschäftsstelle in Baden-Baden heute von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, morgen von 8 bis 12 Uhr. Der Erlös des Konzerts kommt in voller Höhe der Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" zugute, die im 60. Jahr bedürftige Baden-Badener unterstützt.