Stimmung bei Gewitter überzeugt Jury

Die Geschäftsidee eines Baden-Badeners hat es in die TV-Show "Die Höhle der Löwen" geschafft. Der 33 Jahre alte Francesco Indirli aus der Kurstadt wird am Dienstag, 7. November, in der Vox-Show auftreten und seine Pflegelinie für Männer vorstellen (Foto: RTL).

