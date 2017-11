Herz des Schwarzwaldwurms schlägt am rechten Fleck Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Mit dem Stoßseufzer der Tochter "Mama, ich glaube, ich bin durch die Bio-Prüfung gerasselt, aber dafür habe ich den Schwarzwaldwurm erfunden" nahm die Geschichte ihren Anfang. Und zwar sprichwörtlich. Die Prüfung war zwar letztlich nicht vergeigt, doch Ulrike Walter sah plötzlich sehr plastisch und unauslöschlich einen Wurm mit Bollenhut vor sich sitzen. "Schreib' ein Buch drüber", riet sie der Tochter, die jedoch meinte, Mama könne das viel besser. Dieser fiel ein Telefonat mit ihrer heiß geliebten Patentante in Haueneberstein ein, wo Ulrike Walter die ersten Jahre ihrer Kindheit sehr behütet aufgewachsen ist. "Als Du auf die Welt kamst, hat sich das halbe Dorf gefreut", meinte sie einmal, worin Ulrike Walter ihre Mission begründet sieht, anderen Menschen Freude zu bringen. Also setzte sich die gelernte Bankkauffrau, die später nach dem Fachabitur Sozialpädagogik studierte und seit 2008 im Breisgau als selbstständiger Coach für Büroarbeitsplatz und Selbstorganisation tätig ist, an ihren Computer und begann zu schreiben. Den Lumbricus Badensis gibt es tatsächlich als einen von 46 registrierten Wurmarten im südlichen Hochschwarzwald, hat sie recherchiert, doch ganz sicher trägt dieser keinen Bollenhut. Sie hatte sofort eine geistige Vorstellung, dass ihr Geschöpf Wilma heißen solle, mit dem Markenzeichen eines hängenden Augenlids und einem roten Bollenhut. Die Hautstelle über ihrem Herzen ist dünner als am Rest des Körpers, so dass man es schlagen sieht und außerdem erkennt, dass es auf dem rechten Fleck sitzt. Ihre Freundin Gudrun trägt ein rotes Basecap, beide mochten sich auf Anhieb, sie sind zwar Außenseiterinnen, aber trotzdem immer heiter. Wilmas Erlebnisse flossen Ulrike Walter grad so aus der Feder, erst in Prosa, doch da Kinderbücher gerne gereimt werden, wurde nochmals alles umgedichtet in Versform. Bei drei Arbeitsfrühstücken mit einem Freund wurden Silben gezählt und der Rhythmus zum Fließen gebracht "vom Kraichgau im Norde bis nuffzus on dar Rhein sin Schwarzwälder und -wälderinne daheim". Bei einem Illustratorencasting überzeugte Wolli Ruf aus dem Freiburger Raum, der sich damit den Traum erfüllt, einmal in seinem Leben ein Kinderbuch zu illustrieren. Rund 18 Monate gingen von der ersten Idee bis zur Umsetzung ins Land, die erste Auflage erschien 2015 auf Deutsch, Englisch und Französisch im Eigenverlag, von den ersten 2000 deutschen Exemplaren sind bis auf 77 alle verkauft. Als im Jahr 2015 die Flüchtlingskrise akut war, wollte Ulrike Walter ihren Beitrag zur Integration leisten, deshalb gibt es die Geschichte vom Schwarzwaldwurm Wilma inzwischen auch auf Arabisch. Die Autorin will über gemeinsame Lesungen mit der Marokkanerin Fedoua, die für sie übersetzt hat, Respekt und Wertschätzung für unsere Kultur vermitteln. Doch Wilma hat als echt badisches Produkt noch in weitere Sprachen Einzug gehalten, der Schwarzwaldwurm ringelt sich nun auch auf Baseldytsch, Freiburger Bobbelesdeutsch und natürlich in ihrem Heimatdialekt Eberschderisch. In Kindergärten, Grundschulen, bei runden Geburtstagen oder Firmenfeiern wurde Ulrike Walter schon zu Lesungen geladen. Im Koffer bringt sie dann ihr ganzes Equipment mit, denn Schwarzwaldwurm Wilma gibt es inzwischen als Postkarten, Poster oder Kunstdruck.

