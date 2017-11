Leo: Uhlig fühlt sich bestätigt

Baden-Baden - Zwei Baufirmen haben bei der zweiten Ausschreibung für die Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes den Hut in den Ring geworfen. Darüber hat Bürgermeister Alexander Uhlig gestern etwa 60 Bürger beim Baustellenrundgang informiert. Was man sonst noch über das Thema wissen sollte, im Überblick:

Wie hoch liegen die beiden neuen Angebote?

Beide liegen deutlich unter 4,2 Millionen Euro, dem Angebot, das die Baden-Badener Firma Weiss bei der ersten Ausschreibung abgegeben hatte. Allerdings wird die Oberflächengestaltung trotzdem teurer als von der Stadtverwaltung erwartet, denn die zuvor von Experten kalkulierten Kosten von 1,8 Millionen Euro werden auch nicht eingehalten.

Geht's nicht ein bisschen genauer?

Nein. Detailliertere Auskünfte waren gestern von Uhlig nicht zu erfahren. Zu der Frage, ob die Aufhebung der ersten Ausschreibung, die damals wegen des exorbitant hohen Preises erfolgte, aus heutiger Sicht richtig war, sagte Uhlig allerdings: "Ich sehe mich bestätigt." Man kann also davon ausgehen, dass die neuen Angebote nicht nur eine Spur, sondern deutlich unter dem Weiss'schen Angebot liegen.

Und welche Firmen haben Angebote abgegeben?

Auch darüber gab es gestern keine Details zu erfahren. Fest steht nur: Die beiden Unternehmen, die bei der ersten ebenfalls europaweiten Ausschreibung mit von der Partie waren, Eurovia aus Renningen und die Baden-Badener Firma Weiss, sind nicht dabei. Es handele sich aber um zwei Firmen "aus dem näheren süddeutschen Raum", sagte Uhlig. Insgesamt hätten sich mindestens zwölf Firmen die Ausschreibungsunterlagen besorgt. "Bedauerlicherweise haben wieder nur zwei Firmen Angebote abgegeben", so Uhlig.

Wie geht es jetzt weiter?

Welche der Firmen zum Zug kommt, entscheidet sich in den kommenden Tagen. "Die Angebote werden formell und rechnerisch geprüft, die Firmen einer Eignungsprüfung unterzogen. Am Ende steht eine fachtechnische Prüfung durch die städtische Tiefbauabteilung", sagte Stadt-Pressesprecher Roland Seiter. Am 16.November soll der Bauausschuss informiert werden, am 27. November der Gemeinderat über das weitere Vorgehen entscheiden. "Ziel ist es, nach der Winterpause am Leo weiterzuarbeiten", so Seiter.

Wie lange dauern die Arbeiten dann noch?

Bauleiter Markus Selig meinte gestern, dass die Arbeiten an der Oberfläche durchaus von März bis etwa Ende 2018 dauern könnten. Aber auch da könne man jetzt noch nichts Genaues sagen.

Und was ist in diesem Jahr noch zu tun?

Gestern wurden die letzten Betonhauben auf den unterirdisch verlaufenden Rotenbach gesetzt. Am heutigen Samstag beginnen die Arbeiten zur Verfüllung der Baugrube. Dann wird der Platz asphaltiert. In den Randbereichen sind noch einige Gas- und Kanalisationsleitungen zu verlegen. Ab 25. November sollen bis zum Beginn des zweiten Bauabschnitts wieder alle Busse über den Leo fahren. Allerdings werde man bis in den Dezember hinein einige Restarbeiten am Rand des Platzes erledigen, sagte Selig.

Wie ist der Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der ersten Ausschreibung?

Gegen die Firmen Eurovia und Weiss ermittelt die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen des Verdachts der unerlaubten Preisabsprache (wir berichteten). Der Verdacht war im Zuge der Ausschreibung für die Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes aufgekommen. Zuletzt hatte es bei den Firmen Hausdurchsuchungen gegeben, bei denen Akten aus den Jahren 2016 und 2017 sichergestellt wurden. Die Auswertung dieser Papiere läuft noch. Auch die Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung wegen des Verdachts der Bestechlichkeit sind noch nicht abgeschlossen.