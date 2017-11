Ehepaar Serr verabschiedet sich



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Kiste um Kiste schleppt Wilfried Serr vom Restaurant "Zum Alde Gott" in Neuweier in diesen Tagen von den Lagerräumen im Keller die Treppe hoch ins Restaurant. Der Koch, der mit seiner mit einem Michelin-Stern prämierten Küche bis vor wenigen Wochen noch seine Gäste verwöhnte, musste vor kurzem sein Restaurant schließen. Der Grund: Seine letzte große Stütze, der Koch, hatte gekündigt, um sich beruflich zu verändern. Jetzt zieht Wilfried Serr Bilanz. Er verkauft das gesamte Inventar aus 40 Jahren Tätigkeit. Prominente und weniger prominente Gäste aus aller Welt und aus der heimischen Region gingen bei Wilfried Serr und seiner Frau Ilse Serr ein und aus. Sie verbrachten im "Alde Gott" frohe und genüssliche Stunden, trugen sich in das Gästebuch ein, und die meisten kamen irgendwann einmal wieder. Neben Stammgästen wie etwa Marcel Reich-Ranicki, der sich regelmäßig mit dem Taxi nach Neuweier chauffieren ließ, gaben Stars und Sternchen, darunter Anna Netrebko, Peter Maffay, Walter Scholz, Reinhard May, Peter Weck, Johannes Mario Simmel, Udo Jürgens und viele andere ihr Stelldichein im "Alde Gott". Udo Jürgens verewigte sich im Gästebuch mit dem Zitat: "Dies ist ein ehrenwertes Haus." Tausende von Deko-Utensilien, die Wilfried Serr nun auf die Gästetische im Restaurant packt, und die seine Frau mit Preisen etikettiert, rufen in dem Wirtspaar schöne Erinnerungen an florierende Zeiten wach. Dennoch will der 65-Jährige keine Wehmut aufkommen lassen, "dafür habe ich keine Zeit", sagt er. Notlagen, bei denen andere zu jammern anfangen, versucht Wilfried Serr in Aufgaben umzumünzen, die angepackt und bewältigt werden müssen. Mit dieser Lebenshaltung steuerte er den "Alde Gott" zu den 100 besten Restaurants Deutschlands. Und mit dieser Einstellung gelang ihm schier Unmögliches, als 2009 seine Frau plötzlich ein Aneurysma hatte, und die Mediziner ihr kaum Chancen zusprachen zu überleben, geschweige in den Lebensalltag zurückzukehren. Alleine schon Serrs Schilderung der Rettungsaktion, an dem Tag, als das Unglück passierte, hört sich wie das Drehbuch eines Krimis an: Ilse Serr erlitt das Aneurysma beim Spaziergang mit ihrem Mann im Neuweierer Wald. Weil es dort keinen Empfang für Funktelefone gibt, dauerte es zwei Stunden, bis Ilse Serr nach Steinbach befördert werden konnte, wo der Rettungshubschrauber wartete. Danach dauerte es noch einmal knapp eine Stunde, bis Ilse Serr für den Flug in die Uniklinik Freiburg stabilisiert werden konnte. Von da an blieb Wilfried Serr an der Seite seiner kranken Frau. Er ließ sich anleiten, um mit seiner gelähmten Frau die Therapie zu machen, die die Krankenkasse mit der Begründung "austherapiert" abgelehnt hatte. Es sei sehr anstrengend gewesen, aber irgendwann begann sie wieder zu gehen, zunächst mit Hilfe, später selbstständig, blickt Wilfried Serr auf die Zeit zurück, als 2011 seine Frau aus dem Pflegeheim wieder nach Hause kam. Später erkrankte einer seinen beiden Söhne an Krebs, hat die Krankheit mittlerweile aber überstanden. Der Betrieb im "Alde Gott" lief trotz eines enormen finanziellen Aderlasses mit einem siebenköpfigen Mitarbeiterteam - darunter zwei Köche - weiter. "Die Mitarbeiter hielten mir den Rücken frei", erinnert sich Wilfried Serr. Im Alter von nur 45 Jahren verstarb dann vor rund vier Jahren einer der beiden Köche. Dennoch hielt Wilfried Serr am weiteren Betrieb des Restaurants im inzwischen verkauften und dann gepachteten Gebäude fest. Es sind mehrere Faktoren, die den gebürtigen Oberkircher nun dazu bewogen haben, einen Schlussstrich unter den "Alde Gott" zu ziehen. Zum einen habe das Gremium, das die Michelin-Sterne vergibt, bei ihm konstatiert, dass er zu konservativ kochen würde, und keine asiatische Küche biete. Wilfried Serr sieht die Rahmenbedingungen für Restaurants im Rebland kritisch. Diese hätten nur Überlebenschancen, wenn Fremdenzimmer mit angeboten werden könnten. Diese Idee hatte er schon vor Jahren, ließ planen und stellte eine Bauvoranfrage. Das Resultat: von acht Anrainern waren sieben dagegen. Dass Gäste aus der Kurstadt um die Mittagszeit kaum den Weg ins Rebland finden, sieht Wilfried Serr in der Haltung der Baden-Badener Hotels begründet. Diese hätten blockiert und wollten zuerst ihre eigenen Restaurants voll bekommen. "Ich hatte in den vergangenen Jahren immer über die Mittagszeit das Restaurant offen, aber es kam einfach niemand", sagt er. Doch in Kürze werden wohl wieder vermehrt Besucher kommen, um dann an einem oder zwei Verkaufstagen die vielen Artikel wie Geschirr und Tischwäsche, die Wilfried und Ilse Serr so sauber aufgestapelt haben, bei dem Ausverkauf günstig zu erwerben. Übrigens bleiben die Serrs dem Rebland treu. So werden sie spätestens im neuen Jahr ihre Privatresidenz nach Varnhalt verlegen und dann von dort aus ihren täglichen einstündigen Spaziergang durch die Reben und den Wald unternehmen.

