Erfolg kann Eintrittskarte in das große Orchester bedeuten

Gespannte Aufregung herrschte in den Fluren und Aufenthaltsräumen der Schule, während in zahlreichen Unterrichtsräumen die Prüfungen erfolgten. Dirigenten wie Monika Gutmann, die Leiterin des Bezirksjugendblasorchesters, oder ihre Kollegen Edgar Kistner und Siggi Detschermitsch sowie Jugendausbilder aus Vereinen mit Zusatzausbildung waren die Prüfer, die jeweils zu zweit die praktischen Prüfungen abnahmen. Insgesamt waren 35 Prüfer und Aufsichtspersonen im Einsatz. Darunter auch Tanja Riedinger, Svenja Krimmel und Meike Frietsch vom Blasmusikverband, die für die Organisation und die Erfassung der Prüfungsergebnisse zuständig waren.

Unter anderem bereiten sie auch die Urkunden vor, die den erfolgreichen Prüflingen am Sonntag, 26. November, um 14.30 Uhr in einer Feierstunde im Bénazetsaal des Kurhauses Baden-Baden überreicht werden. Jungmusiker, welche die Prüfung nicht bestanden haben, können im Frühjahr eine Nachprüfung ablegen und werden im nächsten Jahr geehrt.

Die 13-jährige Chiara Kühn vom Musikverein Au am Rhein wird höchstwahrscheinlich die Urkunde und das bronzene Abzeichen erhalten, das sie ans Revers ihrer Uniform stecken kann. Die praktische Prüfung hat sie bestanden. Die Ergebnisse der theoretischen Prüfung werden den Teilnehmern schriftlich mitgeteilt. Das Vom-Blatt-Spielen sei ganz okay gewesen, meinte sie. Schwieriger sei der Bereich Rhythmik und Gehörbildung, war ihre Meinung. Ähnlich erging es der Klarinettistin Mia Wiesehöfer vom Musikverein Sinzheim. Tobias Wald und ihr Ausbilder Jürgen Deubel stärkten ihr den Rücken, was eigentlich nicht erforderlich war. Die Prüfer seien "locker" gewesen, meinte die 13-jährige Gymnasiastin, deren beiden Schwestern vor Jahren ebenfalls JMLA-Prüflinge waren.

Die Prüfungen zu allen Leistungsabzeichen bestehen aus einem praktischen Teil am Instrument, einem schriftlich-theoretischen Teil und einem Teil Rhythmik und Gehörbildung. Im praktischen Prüfungsteil müssen die Prüflinge drei Tonleitern sowie vom Blatt spielen und zwei von vier Stücken aus den Literaturlisten vortragen, die sie in der Prüfungsvorbereitung geübt haben. Die gute Vorbereitung auf die Prüfung sei das A und O, bestätigte Tobias Wald. Um den Prüflingen das Lampenfieber zu nehmen, bereiten manche Vereine ihre JMLA-Aspiranten in gestellten Prüfungssituationen auf das Prozedere vor. In der Rhythmik und Gehörbildung ist unter anderem ein rhythmisches Diktat gefordert sowie die Bestimmung der Intervalle bis einschließlich zur Oktave. Darüber hinaus müssen Aufbau und Struktur von Dur-Tonleitern bekannt sein, und der Quintenzirkel ist ebenfalls Teil der Prüfung. Die Anforderungen für das silberne Abzeichen sind bedeutend größer.

Von den 119 Bronze-Prüflingen haben am Samstag 115 die Prüfung bestanden, und von den 49 "Silberlingen" haben es 42 geschafft. Wer das seltene goldene Abzeichen schafft, ist in den Vereinen ein musikalischer Leistungsträger und hat gleichzeitig das Rüstzeug für die Dirigentenausbildung (C3). Dies haben in diesem Jahr 13 Musiker des Mittelbadischen Blasmusikverbandes an der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände in Staufen geschafft. Auch sie werden am 26. November ausgezeichnet und wie alle anderen mit großem Beifall für ihre Leistung belohnt.

Die Bewirtung der Gäste bei der JMLA-Prüfung hatte die Jugendkapelle des Musikvereins Sinzheim übernommen.