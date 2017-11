Leo-Angebot liegt unter drei Millionen Euro

Baden-Baden - Die Gaggenauer Baufirma Grötz ist der preisgünstigste Bieter für die Oberflächengestaltung des Leopoldsplatzes. Sie will den zweiten Bauabschnitt für etwas mehr als 2,94 Millionen Euro erledigen. Das hat Baubürgermeister Alexander Uhlig gestern dem BT bestätigt.

Ein weiteres Angebot hat die südbadische Firma Joos abgegeben. Das Unternehmen aus Hartheim bei Freiburg will für den Auftrag gut 3,52 Millionen Euro haben. Weitere Bieter hat es bei der europaweiten Ausschreibung nicht gegeben. Welche der beiden Firmen nun den Zuschlag bekommt, das wird der Gemeinderat nach einer Prüfung der Angebote durch die Stadtverwaltung voraussichtlich bei seiner Sitzung am 27. November entscheiden. Der Bauausschuss wird am 16.November über das Thema beraten.

Die beiden Angebote der zweiten Ausschreibung liegen damit deutlich unter den Angeboten, die bei der ersten Ausschreibung für den zweiten Bauabschnitt im August im Rathaus abgegeben worden sind. Damals hatte die Firma Eurovia aus Renningen ein Angebot über knapp 4,7 Millionen Euro abgegeben, die Baden-Badener Firma Weiss wollte 4,2 Millionen Euro für den Auftrag haben. Wegen der hohen Preise hatte Uhlig damals die erste Ausschreibung aufgehoben. Experten hatten im Auftrag der Verwaltung die Baukosten zuvor lediglich mit einem Betrag von 1,8 Millionen Euro veranschlagt. In der Folge eröffnete die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren gegen die Firmen Weiss und Eurovia wegen des Verdachts der illegalen Preisabsprache (wir berichteten).

Oberbürgermeisterin Margret Mergen sprach sich gestern gegenüber dem BT dafür aus, die Baustelle auf dem Leo jetzt "sorgsam und sauber abzuarbeiten". Angesichts der anstehenden Bauprojekte in den kommenden Jahren, in denen die Erneuerung der Fieserbrücke und Arbeiten an der Pflasterung der Fußgängerzone vorgesehen sind, wäre es "wichtig, wenn wir im Herz der Stadt alles in Ordnung hätten", so Mergen. Es gehe nun darum, die beiden Angebote zu prüfen und dann den Gemeinderat in die Entscheidung einzubinden.

Am Freitag hatte Uhlig bei einem Rundgang mit 60 Bürgern über die Baustelle noch keine genauen Zahlen nennen wollen. Er sagte lediglich, dass er sich durch das Ergebnis der zweiten Ausschreibung bestätigt fühle. Übers Wochenende sind die genauen Zahlen aber durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit gelangt - Uhlig bestätigte gestern daraufhin die Höhe der beiden Angebote.