Philharmonie macht ein wohlklingendes Geschenk

Baden-Baden - Verständlicherweise überwogen Stolz und Freude in den Worten von Harald Holzmann, mit denen er sich zu Beginn des Benefiz-Konzerts ans Publikum wandte. Doch auch die Traurigkeit, zu der sich der BT-Lokalchef bekannte, hatte ihren Grund, nämlich in der Erkenntnis, dass im Jahr 2017 immer noch, viele Menschen in der Stadt auf Unterstützung angewiesen sind, ja mehr noch, als vor 60 Jahren, als die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" erstmals stattgefunden hat. Deswegen wandte er sich dem freundlichen Aspekt der Aktion zu, der darin besteht, dass sich in all diesen Jahren sehr viele Menschen für die gute Sache eingesetzt haben. Beispielsweise die Philharmonie, die gestern zum 35. Mal ein Benefizkonzert zugunsten der Aktion veranstaltete.

Als Teil der Gesellschaft engagiere sich das Orchester sehr gern mit dem Konzert für Bürger der Stadt, denen mit einer kleinen Unterstützung wieder Lebensmut und das Gefühl, nicht vergessen zu werden, geschenkt werden könne, erklärte Orchestermanager Arndt Joosten. Ein klingendes Geschenk erwartete dann auch das Publikum im gutbesuchten Weinbrennersaal, das sich an einer Vielfalt wunderschöner Musik erfreuen konnte. Lauter "Lieblingsmelodien" kündigte das Programm an, das von Kapellmeisterin Judith Kubitz mit leichter Hand und ausgefeilter Schlagtechnik souverän geleitet und von den Musikern versiert umgesetzt wurde. Arndt Joosten verband die Vielfalt der Werke mit dem Schlüsselwort "Inspiration", und an der hatte es weder den Komponisten gemangelt, noch fehlte sie den Interpreten. Mit solistischen Aufgaben bewiesen die Philharmoniker, dass jeder und jede von ihnen universal einsetzbar ist.

Ebenfalls höchst inspiriert und mit lupenreiner Technik ausgeführt verwandelte Annika Fuchs den ersten Satz von Mozarts Violinkonzert A-Dur in reinen Hörgenuss, der besonders in der virtuosen Kadenz das Ausnahmetalent der jungen Künstlerin zum Strahlen brachte. Die Geigerin aber war nicht der einzige Jungstar des Abends. Wie berichtet, durfte das Publikum mit Fabian Joosten, dem Sohn des Orchestermanagers, einen erst 23-jährigen Komponisten bejubeln, der sich auf seine eigene autodidaktische Weise die Welt der Töne, Rhythmen und Klänge erschließt. Bewiesen bereits frühere Konzerte mit der Philharmonie und Judith Kubitz die hohe Musikalität und Phantasie von Fabian Joosten, so konnte man am Sonntag nicht nur drei Sätze aus seiner Suite "We're Going on an Adventure" genießen; - man konnte auf der brandneuen CD das ganze aus zehn Sätzen bestehende Werk erwerben. "Inspiration" pur, die sich der Soundfülle grandioser Hollywoodfilme verschreibt, könnte man das Gehörte erklären. Die Sätze "Over Grassy Hills", "Unknown Territory" und "We're Going On An Adventure" brachten mit changierender Farbigkeit, polyphon, dynamisch sehr differenziert und mit raffinierter Rhythmik umgesetzt, als plastische Tongemälde das Kopfkino in Gang. Neben der vielzitierten Inspiration drängte sich auch der Begriff "Träumerei" auf. Mozärtliches betörte die Sinne, auch Claude Debussy, Camille Saint Saëns, Peter Tschaikowski und Leonard Bernstein hinterließen mit ihren Werken viel Stoff, aus dem Träume sind.