Spitzentänzer lüften Geheimnisse

Baden-Baden - Es ist eine eigene Welt mit ihren eigenen Gesetzen, in der nicht nur der augenfällige Glamour und der sportliche Wettkampf gelten: Beim alljährlichen "Rendezvous der Weltmeister", diesmal schon zum 22. Mal im Baden-Badener Kurhaus, dominieren die Liebe zum Sport und zur Kunst, der große Respekt vor der Leistung der anderen und die Neugier auf das, was die Konkurrenz für die anstehenden Meisterschaften auf die Tanzbeine stellen wird.

Völlig begeistert von diesem "Wir"-Gefühl zeigte sich Moderator Markus Brock nach den Proben, und auch Events-Chefin Nora Waggershauser schwärmte schon beim Sektempfang von den Spitzenleistungen der Paare und Formationen. Wer zur Welttanz-Gala von der Baden-Baden-Events eingeladen wird, hat bereits nationale und internationale Titel angehäuft und steuert teilweise - wie das österreichische Show-Ausnahmepaar Kathrin Menzinger/Vadim Garbuzov oder die Stepptanz-Formation Penguin Tappers aus Hemsbach - Rekordtitelgewinne an. Nur "schönes" Tanzen genügt an der Spitze längst nicht mehr: Die Choreografien erzählen Geschichten mit sehr unterschiedlichen Gefühlen, interpretiert von Künstlern, die auch Botschaften vermitteln wollen.

Bei den Paaren geht es dabei natürlich vor allem um die eigene Beziehung: Auch im Profilager wollen die mehrfachen Amateur-Standard-Weltmeister Simone Segatori und Annette Sudol den Titel holen - dafür schieben die Dauerverlobten wieder einmal die Hochzeit auf. Wie innig ihre Beziehung trotz oder gerade wegen des gemeinsamen Ehrgeizes ist, bewies nicht nur ihre Slowfox-Interpretation, sondern vor allem die ihrem verstorbenen Trainer Oliver Wessel-Therhorn gewidmete Kür, die sie im wahrsten Sinne des Wortes miteinander verbunden tanzten.

"In der Rumba hat man Zeit, sich mit Gefühlen zu beschäftigen und sie tief im Inneren zu spüren", begründete Oxana Lebedew ihre Vorliebe für diesen lateinamerikanischen Tanz. Gemeinsam mit Pavel Zvychaynyy - Markus Brock schaffte es jedes Mal, den komplizierten Namen fehlerfrei auszusprechen - holte sie gerade den Deutschen Meistertitel in der Kür Latein, beide wollen ihren Weltmeistertitel natürlich verteidigen. Ein Wiedersehen mit dem Paar, das für Baden-Baden startet, wird es bei der "Kaffee oder Tee"-Gala am 20.Januar und bei der Latein-Kür-WM im April geben. "Obwohl wir in der ganzen Welt herumkommen, ist Baden-Baden für mich der schönste Ort", meinte Lebedew .

Kurz vor den Meisterschaften der verschiedenen Disziplinen nutzen die Tänzer gern die Gelegenheit, neue Choreografien erstmals vor Publikum zu testen: Das junge Ludwigsburger Team strebt mit "Kontraste" den Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft der Standard-Formationen am Samstag an, bereits am Freitag will die Lateinformation der FG Bochum-Velbert die Tanzwelt mit ihrer als Weltpremiere vorgestellten Choreografie "One World" die Tanzwelt ebenso verzaubern wie das Publikum im Bénazetsaal.

So geheim, dass noch nicht einmal die Profi-Kameras klicken durften, war die brandneue Kür von Vadim Garbuzov und Kathrin Menzinger: "Sisi" und ihr Kaiser interpretieren das Musical "Elisabeth" in einer mit Höchstschwierigkeiten gespickten Show. "Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut", kommentierte der Kaiser den Auftritt mit dem erfolgreichen Kampf gegen den Reifrock des erst kurz zuvor angelieferten "Sisi"-Kostüms. Aus dem märchenhaften K.u.k.-Glanz in die brutale Wirklichkeit: Mit ihrer Weltmeistershow "I'm a Refugee", die sie bereits bei "Let's Dance" zeigten, setzten sie ein Zeichen gegen Gewalt, Angst und Verfolgung.

Dass auch der Tango Argentino seine streng limitierte Welt verlassen hat, bewies die Show von Jose Gonzales und Martina Waldmann, einem der weltbesten Tangopaare. Heitere Kontrapunkte setzten die Penguin Tappers mit ihrer "Mary Poppins"-Show, die ihnen zum fünften Mal den Weltmeistertitel bescheren soll. Die munteren Schornsteinfeger samt Gouvernante hatten auch für Markus Brock ein Paar Steppschuhe im Gepäck, und auch beim Rock'n'Roll mit den Szupergirls aus Budapest, amtierende Vizeweltmeister und Europameister, machte der mittlerweile tanzerfahrene Moderator eine gute Figur - ebenso wie die Kinderformation der Freiburger Tanzschule Guthmann mit ihrer fröhlichen Lateinshow.

Im voll besetzten Saal hielt es nach dem Finale die Tanzfans nicht auf den Stühlen, als die Fläche zur Tanzmusik der Silvio-Dalla-Brida-Band freigegeben wurde; die Baden-Badener Tanzwelt war um eine Ausnahmeveranstaltung reicher.