Dialoge steigern sich ins Absurde und Surreale Von Gisela Brüning Baden-Baden - "Für mich ist Schreiben eine Erforschung des Menschlichen, ein Erschließen des Unbekannten", wird Yasmina Reza zitiert. Die Französin mit persisch-ungarischen Wurzeln, deren preisgekrönte Dramen "Kunst" und "Der Gott des Gemetzels" auch in Baden-Baden mit großem Erfolg aufgeführt wurden, ist Autorin des nächsten Premierenstücks im Theater Baden-Baden. Am Freitag, 10. November, 20 Uhr, hebt sich erstmals der Vorhang zu "Bella Figura", einer "wortwitzige Komödie mit nachhaltigem Tiefgang", wie Regisseur Rudi Gaul im BT-Gespräch knapp beschreibt. Mit der Inszenierung von "Geächtet" hat er kürzlich sein kurstädtisches Regie-Debüt erfolgreich abgelegt. Die "Erforschung des Menschlichen", die sich Yasmina Reza zum Ziel setzt, kommt dem aktuellen Spielzeit-Motto des Theaters Baden-Baden entgegen, das der Gesellschaft die Frage stellt: "Wer ist wir?" "Bella Figura" passt zu Baden-Baden", wagt Rudi Gaul eine Diagnose für eine Stadt, die in weiten Teilen der Etikette früherer Zeiten verhaftet zu sein scheint. "Man" pflegt den äußeren Schein, bemüht sich um Bella Figura sowohl im Erscheinungsbild als auch in zementierten Formen des gesellschaftlichen Lebens. Solchen gehobenen Kreisen gehört auch Boris Amette (Max Ruhbaum) an, der seine Geliebte Andrea (Lisa Wildmann) ausgerechnet in das Restaurant führt, das die Gattin einmal beiläufig erwähnte, eine Adresse, die just zur gleichen Zeit von Eric Blum (Michael Laricchia) und Françoise Blum (Catharina Kottmeier) nebst Schwiegermutter Yvonne Blum (Rosalinde Renn) angesteuert wird. Peinlich: Die zwar nicht anwesende Madame Amette ist die beste Freundin von Françoise. Schon beginnt sich das Personen-Karussell in rasanter Weise zu drehen. "Tolle Dialoge für eine typische Alltagssituation, die sich bis ins Absurde, ja Surreale steigert", sind sich der Regisseur und Schauspieler Max Ruhbaum einig. Ihm schreibt seine Rolle die Persönlichkeit eines Mannes zu, der - nicht gerade heldenhaft - die nahende Firmenpleite verschweigt und auch als Liebhaber keineswegs Souveränität ausstrahlt. Der Wiedererkennungseffekt sei für etliche Menschen im Publikum nicht auszuschließen. Nicht nur darin sind sich die beiden Gesprächsteilnehmer einig. Ebenso attestieren sie der Autorin Unvoreingenommenheit gegenüber den Kontrahenten des Geschlechterkampfs, und dass sie sich bei allem Wortwitz und umwerfender Situationskomik existenziellen Problemen nicht verschließe. "Was haben wir aus unserem Leben gemacht?", sei eine Frage, die sich unweigerlich angesichts schwindender Jugendlichkeit und verpasster Chancen aufdränge. Lebenskrise und Torschlusspanik trieben zu irrationalem Verhalten, zum Aushalten, weil die Zukunft unsicher sei. "Meine Rolle nimmt eine Perspektive ein, die ihr die Freiheit des Underdogs gibt, der Gesellschaft ihre Verlogenheit vor Augen zu halten und die Konventionen zu unterlaufen", schildert Lisa Wildmann die eine Seite der Persönlichkeit von Andrea. Andererseits sei diese eine liebende Frau, gefangen in ihrem Gefühlschaos, die schreit: "Ich will fort, aber ich bleibe, bleibe, bleibe!" Ob und wie sich diese verzwickte Situation löst, übrigens sehr zum Amüsement der Schwiegermutter, wird sich am kommenden Freitag im Theaterhaus am Goetheplatz in der Ausstattung von Kostüm- und Bühnenbildnerin Olga Motta klären.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Neue Gesichter gesucht Rastatt (red) - Wer als Darsteller, Sänger oder Moderator vor der Kamera arbeiten möchte, der sollte am Samstag, 12. August, einen Besuch in der Schloss-Galerie einplanen. Von 12 bis 17 Uhr veranstaltet die Film- und Fernsehgesellschaft UFA dort ein Casting (Archivfoto: Mauderer). » Weitersagen (red) - Wer als Darsteller, Sänger oder Moderator vor der Kamera arbeiten möchte, der sollte am Samstag, 12. August, einen Besuch in der Schloss-Galerie einplanen. Von 12 bis 17 Uhr veranstaltet die Film- und Fernsehgesellschaft UFA dort ein Casting (Archivfoto: Mauderer). » - Mehr Baden-Baden

Italienische Küche für festliche Tage Baden-Baden (tr) - Die Figuren der traditionellen Weihnachtskrippe (Presepio) stehen schon etliche Tage vor dem Fest in den italienischen Wohnzimmern - das Christkind allerdings kommt erst am Heiligabend. Da an diesem die Fastenzeit endet, wird in "Bella Italia" kräftig geschlemmt (Foto: pr). » Weitersagen (tr) - Die Figuren der traditionellen Weihnachtskrippe (Presepio) stehen schon etliche Tage vor dem Fest in den italienischen Wohnzimmern - das Christkind allerdings kommt erst am Heiligabend. Da an diesem die Fastenzeit endet, wird in "Bella Italia" kräftig geschlemmt (Foto: pr). » - Mehr