Teilnehmer trotzen dem strömenden Regen

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Ein Baumschnittkurs im strömenden Regen, das hat was, bei schönem Wetter kann ja jeder. Das Angebot der Bürgergemeinde Unterbeuern in Kooperation mit Klaus Schulz wurde am Wochenende an beiden Tagen im Obstgut Leisberg gut angenommen. Sonntags waren mit Gundi Fritz und Heiko Panther auch zwei von mehreren Glücklichen mit von der Partie, die ein Jahr lang die Pflege und Ernte der BT-Apfelbäume gewonnen haben. Die meisten der Obstbaumpfleger sind hart im Nehmen, was sie schon bei mehreren Aktionen im Obstgut Leisberg auch bei unbehaglichem Wetter unter Beweis gestellt haben. Die beiden BT-Gewinner waren jeweils das erste Mal vor Ort. Gundi Fritz kommt aus Obertsrot und wollte schon immer mal einen Baumschnittkurs besuchen. Das hat für sie familiäre Gründe, da ihr Papa früher selbst einen großen Garten pflegte und für sie klar war, dass die Familie nach seinem Tod in seine Fußstapfen tritt. Ihr Sohn ist Biologielehrer geworden und betreut seit dem vergangenen Jahr zwei Obstbäume im Ort, die jedoch aufgrund des Frostes im Frühjahr keinen einzigen Apfel hervor brachten. Umso glücklicher ist sie über die ihr gebotene Möglichkeit, als Gewinnerin ein Jahr lang einen BT-Apfelbaum mit weißen Wachs-Renetten zu betreuen. Gundi Fritz fühlte sich nach dem Baumschnittkurs sehr bereichert. Einiges wusste sie zwar schon vorher in Theorie und Praxis, aber sie konnte das bisherige Wissen doch deutlich erweitern und will sich bei Waldtraud Nölle von der Bürgergemeinde Unterbeuern auf die Warteliste setzen lassen, um nach diesem Glücksjahr für einen neuen Baum die Patenschaft zu übernehmen. Heiko Panther zog mit seiner Frau Hanna, Töchterchen Luisa und Nesthäkchen Laurin vor drei Jahren nach Baden-Baden. Sie seien "schon tausend Mal da oben vorbei gewandert", also oberhalb des Obstgutes Leisberg, auf dem Rückweg von der Geroldsauer Mühle, haben sich das Areal aber noch nie angesehen. Als "Hobbygärtner auf zwei Quadratmetern" fühlt sich die junge Familie eng mit der Natur verbunden, am Leisberg betreuen sie einen Baum mit Goldparmänen. Aufgrund der nasskalten Temperatur am Sonntag strich die Mama mit den Kleinen während der Theorie dann aber die Segel. Bestens mit belegten Brötchen sowie Kaffee und Kuchen von der Abiturklasse des Gymnasiums Hohenbaden versorgt, die damit Geld für die Abifeier sammelte, lauschten die Besucher in der mit Laternen und zahlreichen Glaslichtern heimelig hergerichteten Obstscheune den Ausführungen von Klaus Schulz. Mit großem Sachverstand und sehr viel Geduld informierte der bisherige Pächter des Obstgutes Leisberg nicht nur über die Besonderheiten des Baumschnitts. Die Teilnehmer erfuhren von ihm, dass die Anlage im Wasserschutzgebiet liegt und deshalb weder Dünge- noch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen, Apfelbäume bis zu 50 Jahre alt werden, aber zusätzlich verjüngt werden können und dass im Sommer die "Wunden" eines Rückschnitts leichter verheilen. Die Teilnehmer lernten zu unterscheiden zwischen Blatt- und Blütenknospen, Fruchtzweigen sowie Haupt- und Seitenästen. Klaus Schulz nahm sich viel Zeit für den theoretischen Bereich, doch dann ging es mit Hand- und Übersetzungsschere, Baumsäge und deren verlängertem Bruder hinaus in den strömenden Regen, wo der Experte vor Ort demonstrierte, was weg muss und was bleiben darf.

