Zehntklässer tragen Texte mit Herzblut vor

Baden-Baden - Menton (Frankreich), Moncalieri (Italien), Sotschi (Russland), Karlsbad (Tschechien) und Jalta (früher Ukraine, jetzt Russland) - diesen fünf Städten ist gemeinsam, dass sie mit Baden-Baden eine Städtepartnerschaft eingegangen sind. Die Beziehungen der Kommunen, außer auf der politischen auch auf der persönlichen Ebene, zu vertiefen und zu erweitern, daran arbeitet der Verein zur Pflege der Städtepartnerschaften entscheidend mit.

In diesem Jahr 2017 feiert die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen und hatte aus diesem Grund am Sonntag zu einer Matinee eingeladen. Die Pianistin Lara Trenkle gestaltete deren ebenso stimmungsvollen wie einfühlsamen Auftakt mit dem Lied "Frühstück bei Tiffany" aus der Feder des Komponisten Henry Mancini.

Lutz Benicke, der Vorsitzende des Vereins, erklärte in seiner Begrüßung, man sorge sich wegen nationalistischer Tendenzen in der Europäischen Union (EU), daher habe man an den Baden-Badener Schulen einen Poetry-Slam (einen Literatenwettkampf) mit dem Thema "Wie stelle ich mir meine Zukunft in der EU vor?" ausgeschrieben. Die Gewinner sind die beiden Zehntklässler Johanna Radspiel und Hendrik von Falkenhayn, die beide das Markgraf-Ludwig-Gymnasium besuchen. Die jungen Gewinner trugen ihre anspruchsvollen, inhaltlich überzeugenden und mit viel Herzblut verfassten Texte vor und ernteten dafür wohlverdienten, langanhaltenden Applaus.

Lothar Volle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, überreichte ihnen ihre Preise. Und Guido Wolf, der baden-württembergische Minister für Justiz- und Europaangelegenheiten, erklärte in seiner Rede, der Text von Johanna Radspiel ("Lasst uns die Geschichte Europas weiterschreiben!") habe ihn "im Herzen berührt".

In diesem Zusammenhang zitierte Wolf auch den früheren Außenminister Klaus Kinkel, der einmal gesagt habe: "Europa wächst nicht aus Verträgen, sondern aus den Herzen der Menschen." Wolf ging zudem auf den Brexit ein. Bei der Abstimmung über den Austritt Großbritanniens aus der EU hätten sich vor allem junge Wähler nicht beteiligt. Wohl deshalb, weil sie fälschlicherweise annahmen, ihre Stimmen seien nicht entscheidend. Der Minister forderte, Erosionsprozesse bei der Rechtsstaatlichkeit in EU-Mitgliedsstaaten nicht zu dulden.

Zu Baden-Baden erklärte Wolf, die Stadt stelle "ein kleines Europa" dar, Internationalität sei ihr in die Wiege gelegt. Die seit 56 Jahren bestehende Partnerschaft mit der französischen Stadt Menton gehöre zu den ältesten in Deutschland, sie zu begründen sei damals Pionierarbeit gewesen. Durch sie werde ein Zeichen des "Miteinanders" gesetzt, die Vorteile der EU damit erlebbar gemacht. Die EU bedeute aber mehr als Wohlstand und Freizügigkeit an den Grenzen, das Bündnis habe dem Kontinent auch und vor allem eine noch nie dagewesene jahrzehntelange Friedenszeit beschert, in diesem Sinne sei die europäische Idee heute mehr denn je von Bedeutung.

OB Margret Mergen dankte anschließend allen, die in den vergangenen 30 Jahren daran beteiligt gewesen sind, die Arbeit des Vereins voranzutreiben. Den musikalischen Abschluss des offiziellen Teils übernahm wieder Pianistin Lara Trenkle mit einem eher nachdenklich als schwungvoll interpretierten Walzer von Chopin.