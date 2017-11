Kultur zum Sonderpreis und für guten Zweck

Baden-Baden - Drei feierliche Veranstaltungshöhepunkte hält das Festspielhaus zum Jahresende bereit: Bachs Weihnachtsoratorium am 1., das Ballett "Der Nussknacker" am 26. und die Silvester-Ballett-Gala am 31. Dezember. Für alle drei Veranstaltungen gibt es je 60 Tickets zum Sonderpreis in der Baden-Badener BT-Geschäftsstelle zu kaufen. Das Beste: Die Einnahmen fließen komplett an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude".

Die Ersparnis ist gewaltig: Die Eintrittskarten für das Weihnachtsoratorium kosten normalerweise 60 Euro - wir bieten das Sonderkontingent für 40 Euro an. Und wer am Zweiten Weihnachtstag das Mariinsky Ballett mit "Der Nussknacker" erleben will, zahlt für die Sonderkarten statt 110 nur 70 Euro. Die Silvester-Ballett-Gala am letzten Tag des Jahres schließlich gibt es für 80 statt für 120 Euro.

Es ist die 60. BT-Aktion, bei der der kleine Verein "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" auch in diesem Jahr wieder Geld sammelt für bedürftige Menschen in Baden-Baden. Dieser "Geburtstag" der Aktion ist für das Festspielhaus Grund genug, für die drei Veranstaltungshöhepunkte im Advent, an Weihnachten und an Silvester jeweils 60 Eintrittskarten zur Verfügung zu stellen. Das Festspielhaus demonstriert dadurch seine enge Verbundenheit zu Baden-Baden und seinen Bürgern. Die Verantwortlichen zeigen auf, wie wichtig es ihnen ist, sich für das Miteinander in der Kurstadt zu engagieren. Deshalb fließt der komplette Erlös des Sonder-Kartenverkaufs an die BT-Aktion.

Die Spielregeln für den Kartenverkauf: Die Karten zum Sonderpreis zugunsten der BT-Aktion gibt es ab heute ausschließlich in der BT-Geschäftsstelle Baden-Baden zu kaufen - geöffnet ist sie montags bis freitags von 8 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. Die Karten werden den Käufern zugeteilt, für das Sonderkontingent besteht also keine freie Platzwahl. Karten gibt es, solange der Vorrat reicht. Insgesamt stehen pro Veranstaltung nur 60 Tickets zum Sonderpreis zur Verfügung. Diese Tickets sind vom Umtausch ausgeschlossen. Sie gelten am Veranstaltungstag auch als Fahrschein im Bereich des Karlsruher Verkehrsverbundes. Wer Karten mit freier Platzwahl für die Veranstaltungen erwerben möchte, kann dies auch in der BT-Geschäftsstelle tun - dann kosten die Tickets aber den normalen, höheren Preis, der Erlös fließt in diesem Fall nicht an die BT-Aktion.

Die Termine:

Bachs Weihnachtsoratorium, Freitag, 1. Dezember 19Uhr: Die Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann läutet die Adventszeit ein. Als Solisten sind Joowon Chung, Anke Vondung, Paul Schweinester und André Schuen zu hören. Für die musikalische Begleitung der Stimmen sorgt das Barockorchester der Bachakademie.

Ballett "Der Nussknacker", Dienstag, 26. Dezember, 14Uhr: Das weltberühmte Mariinsky-Ballett aus St. Petersburg kommt seit Jahren regelmäßig über Weihnachten ins Festspielhaus und sorgt auch in diesem Jahr mit der unverändert märchenhaften Geschichte für eine festliche Faszination bei den Zuschauern.

Silvester-Ballett-Gala, Sonntag, 31. Dezember, 17Uhr: Solisten aus internationalen Compagnien treffen auf das Badische Staatsballett. Im Orchestergraben: die Philharmonie Baden-Baden. Auf dem Programm stehen Pads de deux aus Ballett-Klassikern und Choreographien zu klassischen Musikstücken.