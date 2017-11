Weinschleifen und neue Verknüpfungen

Baden-Baden - Die Landschaft mehr nutzen, die Erlebbarkeit der Reblagen verbessern, die Region touristisch aufwerten: Mit einem überarbeiteten Wanderwegekonzept für Baden-Baden, aber vor allem für das Rebland, sollen diese Ziele erreicht werden. Johannes Ebert vom Fachgebiet Forst und Natur stellte am Montagabend in der Ortschaftsratssitzung die bisherigen Planungen vor allem für die drei Reblandorte vor.

Diese gingen auch auf Anregungen aus den Leader-Workshops hervor, erklärte er. Leader ist ein Regionalentwicklungsprogramm, für das es auch EU-Fördergelder gibt.

Momentan wird, wie berichtet, ein neues Beschilderungssystem für Wege im gesamten Stadtgebiet erarbeitet. Besonders im Rebland waren Defizite in der Wanderwegeinfrastruktur festgestellt worden. Diese sollen nun auch im Zusammenhang mit einer Aufwertung des Ortenauer Weinpfads abgebaut werden, so Ebert. Das beinhalte auch eine attraktivere Wegeführung - manche Touren führten über viel Asphalt -, neue Verknüpfungen sowie möglicherweise sogenannte Weinschleifen - Abzweigungen, die beispielsweise zu Weingütern oder Winzergenossenschaften führen. Das prüften auch andere Anlieger des Weinpfads, teilte Ebert in der Sitzung weiter mit. Sinzheim habe beispielsweise keine Anbindung. Auch darüber sei im Arbeitskreis Weintourismus gesprochen worden.

Dabei habe man sich auf mehrere Vorschläge geeinigt: Es sind unter anderem neue Wegeverläufe des Ortenauer Weinpfads geplant. In Neuweier und Varnhalt ist jeweils eine "Weinschleife" vorgesehen. Wanderportale sollen wie bisher die Kirchen in Neuweier und Varnhalt sein. In Varnhalt könne ein Weg in der Nähe des Trimm-dich-Pfads reaktiviert werden. In Steinbach sei vorgesehen, dass es einen Weg zur Yburg ab dem Postplatz geben soll. Bisher sei keiner vorhanden, erklärte Johannes Ebert. Dieser könne ein Stück über den Friedhof und am Meister-Erwin-Denkmal vorbeiführen. Ebert hält auch Themenwanderwege für möglich. Wie es im Detail weitergehe, müsse noch mit den Verantwortlichen des Ortenauer Weinpfads abgesprochen werden. Bis zum Frühjahr 2018 solle alles entschieden sein. Das sei ein "ambitioniertes Programm". Das könne dann aber als Grundlage dienen für Flyer, für kulturhistorische Touren, für Willkommenstafeln von Winzern oder Gastronomen und sei erweiterbar.

Aus den Reihen der Ortschaftsräte kam der Hinweis auf den bereits genannten Wunsch nach einem historischen Weinrundwanderweg, der auch das Neuweierer Schloss und das Weingut Nägelsförst beinhalten solle (Klaus Bloedt-Werner, CDU), und der Wunsch nach Vernetzung der Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie Informationen über Gasthäuser (Barbara Nießen, Grüne). Das sei berücksichtigt, versprach Johannes Ebert. Auch würden die Beschilderungspläne der Nachbargemeinden wie Eisental, Bühlertal und Sinzheim abgefragt, antwortete der Experte auf eine Frage von Konrad Velten (Grüne).