Evangelische Kirche will in Steinbach neues Pflegeheim bauen

Baden-Baden - Die evangelische Kirchengemeinde Baden-Baden hat vor, auf einem Teil des Geländes der Gärtnerei Werr in der Steinbacher Gärtnerstraße ein neues Pflegeheim für 90 Plätze zu bauen. Das teilte gestern der Geschäftsführer der Kirchengemeinde, Karl-Heinz Honeck, in einem Pressegespräch mit. "Das zentrumsnahe Grundstück ist ideal", sagte er. Die Menschen in Pflegeheimen gehörten "in die Mitte der Gesellschaft".

Das etwa 5000 Quadratmeter große Areal, das an das Neubaugebiet Untere Sommerbühn grenzt, umfasst allerdings nur den vorderen, an der Straße gelegenen Bereich, nicht die Gewächshäuser dahinter.

"Es wird ein Kraftakt sein", erklärte Ekke-Heiko Steinberg, Vorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde in Baden-Baden, die über das Vorhaben entscheidet. Über die Kosten gab es noch keine Auskunft. Das alte Haus soll dann verkauft werden. Honeck rechnet nicht vor Ende 2020 mit einer Fertigstellung des neuen Heims. "Ich finde den Standort ideal", sagte Jürgen Knöbl, Pfarrer der Matthäus-Kirchengemeide Steinbach/Sinzheim, "so nah am Städtl."

Die bisher grobe Planung sieht ein U-förmiges, zur Straße hin offenes Gebäude mit einem Erdgeschoss und zwei Stockwerken darüber vor - je zwei mal 15 Zimmer, 30 Heimbewohner auf jeder Etage - und betreutes Wohnen. Von einem ursprünglich geplanten Penthouse, so Honeck, habe man inzwischen Abstand genommen. Allerdings benötige das Heim dann den Platz im Keller, weshalb kein Platz mehr für eine Tiefgarage bleiben werde. Im Erdgeschoss soll eine Cafeteria für Bewohner und deren Gäste entstehen, die auch als Gemeinschaftsraum genutzt werden kann, allerdings nichtöffentlich ist. Es sind eine Kapelle und Räume für Therapie und Gymnastik geplant sowie die Küche. Heimleiterin Ulrike Huber freut sich, dass die Kernkompetenz, "Pflege auf sehr gutem Niveau", dann unter besseren Bedingungen fortgesetzt werden könne.

Spätestens im September 2019 soll die neue Landesheimbauverordnung umgesetzt sein. Diese regelt unter anderem, dass die Häuser über höchsten 100 Plätze verfügen dürfen, die Wohngruppen für maximal 15 Personen ausgelegt sind und jeder ein Recht auf ein mindestens 14 Quadratmeter großes Einzelzimmer hat. Übergangsfristen in besonderen Fällen sind möglich.

Eine solche Übergangsfrist wird die Gemeinde auch brauchen. Denn noch stehen die Verantwortlichen am Beginn der Planung. Lange hätten sie sich mit der Überlegung auseinander gesetzt, das vorhandene Heim mit 98 Pflegeplätzen in der benachbarten Dr.-Arweiler-Straße umzubauen, zu entkernen und den alten Teil abzureißen und neu zu bauen, erklärte Ekke-Heiko Steinberg. Das wäre aber nicht nur für die 40 bis 50 Heimbewohner sehr schwierig geworden, für die man hätte ein Ausweichquartier suchen müssen. In dem abzureißenden Teil, ergänzte der das Projekt betreuende Architekt Steffen Meermann, befinde sich die Küche, die täglich 440 Essen koche: für die Pflegeheime in Steinbach und Baden-Baden (Haus Elia), Kindergärten und Essen auf Rädern. Schließlich sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser sei, neu zu bauen.

Nachdem sich die Kirche mit der Gärtnerei Werr geeinigt habe, seien unter anderem mit Stadt, Ortschaftsrat und Gestaltungsbeirat Gespräche geführt worden. "Wir sind noch im Planungsstadium", betonte Steinberg. Noch sei nichts entschieden. Am Montag hatte sich der Rebland Ortschaftsrat in einer nichtöffentlichen Sitzung mit dem Thema befasst.

Man sei offen für Vorschläge, teilte der Architekt mit. Und wolle auch Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen, betonte Geschäftsführer Honeck. Die Andienung soll nur über die Gärtnerstraße erfolgen. Der Sorge um zunehmenden Verkehr durch Lieferanten, Personal, Besucher und Krankenwagen begegneten die Planer mit dem Hinweis, dass auch der Gärtnereibetrieb so manchen Verkehr verursacht habe. Man werde aber beispielsweise zur Lärmreduzierung über eine Einhausung bestimmter Bereich nachdenken, so Steffen Meermann.

Karl-Heinz Honeck versicherte, dass bei dem Vorhaben so viel Rücksicht genommen werde wie möglich. Er ist aber zuversichtlich, dass die Pläne breite Unterstützung finden werden. Nicht zuletzt deshalb, weil das bisherige Haus seit Jahren ausgebucht und vor allem mit Bürgern aus dem Rebland belegt sei.