Mergen: Alles sauber beim Leo Von Sarah Reith Baden-Baden - Die Gerüchteküche rund um den Baden-Badener Leopoldsplatz brodelt kräftig weiter. Gestern hat nun die Stadtverwaltung zu einem klärenden Pressegespräch eingeladen. Zuvor waren persönliche Verbindungen einer städtischen Mitarbeiterin in die Bauwirtschaft bekanntgeworden. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht bei der jüngsten Leo-Diskussion die Leiterin des Fachgebiets Vergabe: Sie ist mit einem Mitarbeiter der Gaggenauer Baufirma Grötz verheiratet, die bei der zweiten Ausschreibung der Oberflächenarbeiten in der vergangenen Woche das günstigste Angebot abgegeben hat. In der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge ist indessen festgelegt, dass bei Entscheidungen in einem Vergabeverfahren niemand mitwirken darf, der als voreingenommen gilt - darunter fallen auch Angehörige von Personen, die bei einem Bieter oder Bewerber beschäftigt sind. Das sei gewährleistet, betonte Oberbürgermeisterin Margret Mergen gestern. Die Fachgebietsleiterin erkläre sich grundsätzlich sofort für befangen, wenn sich an einer städtischen Ausschreibung die Firma beteilige, in der ihr Mann tätig sei. Das sei auch am Freitag der Fall gewesen: Ihr Stellvertreter habe ihre Aufgabe übernommen, sobald die Umschläge mit den Kostenvoranschlägen der Firmen eingegangen waren - schließlich sei schon am Absender erkennbar, von wem das Angebot stamme. "Ich hatte kein Angebot in der Hand", betonte auch die Fachgebietsleiterin Annette Walz selbst. Neben ihrem Stellvertreter seien bei der Öffnung der Angebote zudem eine weitere Mitarbeiterin und zwei Vertreter des Rechnungsprüfungsamtes anwesend gewesen. Sie selbst sei lediglich am Anfang im Raum gewesen und habe sich dann zurückgezogen. Wie berichtet, will die Baufirma Grötz den zweiten Bauabschnitt auf dem Leo für etwas mehr als 2,94Millionen Euro erledigen. Ein weiteres Angebot hat die südbadische Firma Joos abgegeben, die für die Arbeiten gut 3,52 Millionen Euro verlangt. Diese Zahlen waren in der vergangenen Woche schnell durchgesickert - allerdings nicht durch einen Verwaltungsmitarbeiter, wie gestern betont wurde. Eine der beteiligten Firmen habe die Informationen an ein sogenanntes Bauportal im Internet weitergeleitet, das die Ergebnisse von Ausschreibungen für Fachleute zur Verfügung stellt. Das sei völlig legal und den Firmen selbst überlassen. Deshalb ist auch bereits klar: Beide Angebote, die derzeit noch geprüft werden, liegen deutlich unter den Summen, die bei der ersten Ausschreibung im August gefordert wurden: Damals hatte die Firma Eurovia aus Renningen ein Angebot über knapp 4,7 Millionen Euro abgegeben, die Baden-Badener Firma Weiss wollte in einer Bietergemeinschaft mit einem Beton-Fachunternehmen 4,2Millionen Euro für den Auftrag haben. Wegen der hohen Preise hatte Uhlig damals die erste Ausschreibung aufgehoben. Das Ingenieurbüro Wald und Corbe hatte im Auftrag der Verwaltung die Baukosten zuvor lediglich mit einem Betrag von 1,8 Millionen Euro veranschlagt. In der Folge eröffnete die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Ermittlungsverfahren gegen die Firmen Weiss und Eurovia wegen des Verdachts der illegalen Preisabsprache (wir berichteten). Grundsätzliche Probleme durch die verwandtschaftliche Beziehung der Fachgebietsleiterin Vergabe zu einem höher gestellten Mitarbeiter einer Baufirma aus der Region sieht man bei der Verwaltung nicht: "Wir alle haben irgendwo Verbindungen zu irgendwas und irgendwem", betonte Mergen gestern. Walz und die Vergabestelle seien absolut unbestechlich. Die Fachgebietsleiterin mache einen "Top Job" in ihrer Position, betonte auch Bürgermeister Alexander Uhlig: Das solle und werde künftig so bleiben. Es sei schon von ihrem Vorgänger Wolfgang Gerstner geregelt worden, dass sich die Mitarbeiterin im Falle einer Interessenskollision zurückziehe, betonte Mergen. Und selbstverständlich dürfe Walz - wie alle anderen Mitarbeiter auch - keine vertraulichen Informationen nach außen geben. Das Fachgebiet sei "gut geordnet" und auch organisatorisch "sauber aufgestellt". Walz verwies darauf, dass sie die Stelle bereits seit sieben Jahren innehabe und es nie Beschwerden oder Probleme gegeben habe. Die Firma Grötz habe diesen Jahren bei den Vergaben der Stadt im Vergleich zu anderen Unternehmen zudem nur einen minimalen Anteil gehabt. Kommentar

