Die Merkurbahn ist für den Winter gerüstet

Von Henning Zorn Baden-Baden - Die Merkurbahn steht in dieser Woche bis voraussichtlich Freitagnachmittag still. Sie muss einerseits winterfest gemacht werden, aber auch die bevorstehende umfassende Runderneuerung der Bergbahnanlage wirft bereits ihre Schatten voraus. Manche Wanderer blicken in diesen Tagen doch zuweilen etwas irritiert auf die Trasse der Merkurbahn, denn dort tummeln sich Menschen mit Laubbläsern und Astschneidern. Am Rande der Strecke sorgen Laternen für eine schummrige, fast schon romantische Beleuchtung. Da wird schon einmal gefragt: "Geht denn das? Wenn jetzt die Bahn kommt...!" Nun, die Bahn kann nicht kommen, denn die beiden Wagen müssen seit Montag in der Berg- beziehungsweise Talstation eine Zwangspause einlegen. Grund dafür sind Grünpflege- und Vermessungsarbeiten. Da kann man natürlich überlegen, welche Grünpflege eine Bergbahn braucht. Doch Ralph Geiger, stellvertretender Betriebsleiter der Merkurbahn, unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeiten: "Wir sorgen vor, damit wir im Winter keinen Stress bekommen." Im Schnitt alle zwei Jahre gebe es da jeweils im Herbst auf der gesamten Trassenlänge der Bahn von fast 1200 Metern einiges zu tun. Ein Schwerpunkt dieser Aktion ist die Beseitigung "von allem, was herunterhängt." Dabei will man, so Geiger, "dem Schnee zuvorkommen", der Äste herunterdrücken und abbrechen kann. Wenn diese dann auf die Baumfallleitung - ein Draht neben der Strecke, der jede Berührung registriert - stürzen, wird die Bergbahn sofort automatisch gestoppt. Solche für die Fahrgäste unangenehmen Zwischenfälle will man möglichst vermeiden. So werden nun vorbeugend "verdächtige" Zweige entfernt und Hecken zurückgeschnitten, "damit wir dann nicht später im Schnee mit Astscheren arbeiten müssen". Das Augenmerk liegt bei den jetzigen Pflegearbeiten aber auch auf der Entfernung von Laub auf der Strecke. Vor allem im Bereich der Rollen, über die das Zugseil läuft, darf sich kein Blattwerk ansammeln, denn bei Schneefall könnten die Rollen dann festgefrieren. Ebenso muss das Laub aus den Rinnen zur Ableitung von Regenwasser geholt werden, damit es dort nicht zum Aufstauen und so zur Überschwemmung von Teilen der Bahntrasse kommt. Die Merkurbahn muss aber nicht nur winter-, sondern auch zukunftsfest gemacht werden, und dafür wird die gesamte Anlage genau vermessen. Bereits im Sommer wurde - stets nach dem Betriebsende gegen 22 Uhr - die Trasse millimetergenau aufgenommen. In diesen Tagen nun nehmen Felix Sabow und Hanna Duppel von der beauftragten Stuttgarter Vermessungsfirma die Bergstation unter die Lupe. Mit ihren Scannern tasten sie alle Oberflächen ab, um so zu einem exakten 3-D-Modell der gesamten Station zu kommen. Die dabei gewonnenen Basisdaten, so Ralph Geiger, seien eine wichtige Grundlage für den Architekten bei den umfassenden Erneuerungsarbeiten in den nächsten Jahren. So wolle man zum Beispiel die Bergsstation durch einen Umbau behindertengerechter und familienfreundlicher machen. Eine detaillierte Planung dafür liege aber noch nicht vor.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben