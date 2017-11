Neue Bänke - aber kein neuer Weg

Baden-Baden - Der Zustand von Wanderwegen, Bänken und Wegweisern rund um Ebersteinburg ist im Ortschaftsrat immer wieder kritisiert worden (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung waren nun zwei Vertreter des Forstamtes zu Gast, um den Ortschaftsräten und der Bürgerschaft Rede und Antwort zu stehen.

Dabei hatte der stellvertretende Forstamtsleiter Robert Lang die eine oder andere gute Nachricht im Gepäck - beispielsweise in Bezug auf die Sitzbänke, deren teils desaströser Zustand in Ebersteinburg immer wieder angeprangert worden war. Es seien bereits viele neue Latten bestellt worden, berichtete Lang: Die defekten Teile der Bänke würden jetzt nach und nach erneuert. Allerdings dürfte es manchen Sitzgelegenheiten auch ganz an den Kragen gehen, machte Lang deutlich: Wenn eine Aussicht komplett zugewachsen sei, überlege man beim Forstamt stets, ob man die Bank überhaupt erhalte oder nicht. Manchmal sei eine Bank auch an einer anderen Stelle sinnvoller.

Aber nicht nur die Situation mit den Sitzbänken, auch der Zustand des Furtwänglerdenkmals könnte sich noch verbessern: Nachdem die Inschrift kaum mehr lesbar gewesen war, hatte das Forstamt sehr schnell auf den Hinweis aus dem Ortschaftsrat reagiert und das Denkmal gereinigt. Und damit nicht genug: Derzeit warte man noch auf Nachricht vom Denkmalamt, ob man die Buchstaben, um sie deutlicher erkennbar zu machen, mit Farbe ausmalen dürfe, kündigte Lang an.

Weniger begeistert war man in der Sitzung von der Auskunft der Forstleute in Bezug auf die Wolfsschlucht. Wie berichtet, hatte der Ebersteinburger Wolfgang Eller moniert, dass die einst mystisch und malerisch wirkende Schlucht im Bereich der dortigen Stegbrücke durch querliegende Holzstämme und Geäst zur "Holzmüllkippe" verkommen sei. Diese Route sei Teil des Rundwanderwegs, aber im jetzigen Zustand auch für Touristen nur noch eine Enttäuschung.

Man habe bereits versucht, da Abhilfe zu schaffen und die Sicht auf den Bachlauf zumindest grob wieder frei zu machen, betonte Lang. Eller zeigte sich vom Ergebnis nicht befriedigt und fragte, ob nicht wenigstens noch das dort liegende Geäst entfernt werden könne. Mehr zu tun, sei leider nicht möglich, entgegnete aber Revierförster Stefan Weissinger: Das Areal sei ein sogenanntes Waldrefugium: Dort erfolge keine Holzernte mehr, der Wald werde sich selbst überlassen. Man führe lediglich Maßnahmen zur Verkehrssicherung durch, fälle also Bäume, wenn die Gefahr bestehe, dass sie auf den Wanderweg oder die Brücke stürzen könnten. Man dürfe das Holz nach solchen Maßnahmen aber nicht komplett entfernen, sondern müsse es liegenlassen - so, als wäre der Baum von selbst umgestürzt.

Ortsvorsteher Josef Benz thematisierte unter anderem den Zustand des Panoramawegs, der von den Seiten immer mehr zuwachse und einer "Schotterpiste" gleiche, die sich kaum mehr zum Spazierengehen eigne. Einer von Benz angeregten Sanierung und einer feineren Körnung des Wegebelags erteilte man vonseiten des Forstamtes eine Absage: Dafür gebe es kein Budget. Revierförster Weissinger hatte aber ein Trostpflaster parat: Nachdem nie ganz klar gewesen sei, wer für die Pflege des Weges eigentlich zuständig sei, habe man ihn nun einfach ins eigene Pflegeprogramm aufgenommen. Zweimal im Jahr sei man dort nun mit einem speziellen Wegpflegegerät unterwegs. "Mit jedem Durchgang kommt der Weg in einen besseren Zustand", versprach Weissinger. Man müsse sich zwar etwas gedulden, aber nach und nach werde das erkennbar sein, betonte er.