Lobbyarbeit im Auftrag der Schlossherrin

Baden-Baden - Fawzia Al Hassawi hat offenbar durchaus noch Interesse an ihrer besonderen Baden-Badener Luxusimmobilie: Im Auftrag der Schlossherrin ist derzeit ein Lobbying-Unternehmen in der Kurstadt aktiv und hat bereits zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem mit der Stadtspitze. Die Firma soll beim Neuen Schloss eine vermittelnde Rolle übernehmen und Bewegung in die verfahrene Situation bringen.

Die Vertreter des Unternehmens haben mit Baden-Badener Entscheidungsträgern darüber gesprochen, wie eine Zukunft des Neuen Schlosses aussehen könnte und wie das ursprünglich von der Investorin geplante Luxushotel in dem alten Gemäuer doch noch Realität werden könnte. Nach Informationen des Badischen Tagblatts wurde bei Gesprächen als einer von vielen Vorschlägen auch thematisiert, ob die Stadt der Schlossherrin, wenn diese den Schlosspark komplett unbebaut lassen würde, zum Ausgleich kostenlos oder zu einem Sonderpreis eine andere Fläche überlassen könnte.

Die Rede war in diesem Zusammenhang dem Vernehmen nach von dem an das Vincentiushaus-Areal angrenzenden städtischen Grundstück, das eigentlich gemeinsam mit diesem Areal entwickelt werden soll. Auf dem städtischen Grundstück in bester Innenstadtlage, so offenbar die Idee, könnte die Schlossherrin hochwertige Wohnungen bauen und vermieten, in denen dann Hotel-Serviceleistungen angeboten würden.

Das von Al Hassawi beauftragte Lobbying-Unternehmen ist die R3lation GmbH mit Hauptsitz in Frankfurt. Die Ziffer 3 im Namen hat die Firma auch zum Geschäftsmodell erklärt: Wenn sie eingeschaltet wird, setzt sie sich zum Ziel, zwei andere Akteure gemeinsam an einen Tisch zu bringen und so zu dritt in den Dialog zu kommen.

Das Unternehmen war nach eigener Aussage auch schon in anderen Städten erfolgreich tätig, um in schwierigen Fällen zwischen Bauherr und Kommune zu vermitteln. Im Zusammenhang mit dem Neuen Schloss haben Vertreter des Unternehmens nach BT-Informationen offenbar schon mit politischen Parteien im Gemeinderat das Gespräch gesucht. Auch mit Oberbürgermeisterin Margret Mergen hat man sich bereits vor einiger Zeit getroffen, wie diese auf Nachfrage bestätigte.

Wenn sich die Vertreter des Unternehmens einen Eindruck von den Wünschen und Interessen in der Kurstadt gemacht haben, werden sie sich wieder mit Fawzia Al Hassawi zusammensetzen und ihr die Lage darstellen. Eine inhaltliche Auskunft wollte man bei dem Lobbying-Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben: Es gebe noch kein Ergebnis und keine Entscheidung, wie es beim Schloss weitergehen solle.

