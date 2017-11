Für festliches Flair sorgen 45 000 Lichtpunkte

Baden-Baden - Schon in den frühen Abendstunden ist es jetzt seit der Zeitumstellung recht dunkel in der Stadt. Da freuen sich viele auf weihnachtlichen Lichterglanz, mit dessen Installierung die Stadtwerke in dieser Woche begonnen haben.

Das kennt man als Weihnachtsfreund: Wenn Lichterketten für Haus und Baum aus dem Keller oder vom Speicher geholt werden, dann kann vor dem Anbringen zunächst einmal eine mühselige Entknotungs- und Entwirrungsaktion erforderlich sein. Ganz so schlimm ist es bei den Girlanden der Baden-Badener Weihnachtsbeleuchtung, die eine Gesamtlänge von rund 1,5 Kilometern haben, in der Regel nicht, aber auch sie müssen vor der Installierung auf der Straße ausgerollt und vorbereitet werden. Dies konnte man in den vergangenen Tagen in der Fußgängerzone beobachten, wo die Girlanden in einem erstaunlichen Tempo an Ort und Stelle angebracht wurden.

Seit Dienstag sind drei Teams der Stadtwerke mit insgesamt neun Mitarbeitern unterwegs, um vor allem in der Innenstadt vom Festspielhaus bis zur Lichtentaler Straße die Weihnachtsbeleuchtung zu montieren. Alle Sterne und Girlanden sind mit LED-Lichterketten ausgestattet - insgesamt werden 45000 Lichtpunkte für festliches Flair im Zentrum der Kurstadt sorgen.

Besondere Lichtelemente gibt es zum Beispiel auf dem Areal vor der Caracalla-Therme und am Willy-Brand-Platz, denn hier werden wieder - passend zum Bäderviertel - stilisierte Licht-Brunnen angebracht. Zwischen Festspielhaus und Hindenburgplatz sowie am Augustaplatz erstrahlen Bischofsstäbe.

Relativ glanzlos muss hingegen der Leopoldsplatz bleiben. Obwohl die dortigen Sanierungsarbeiten in Kürze für einige Monate unterbrochen werden, kann am Leo keine Weihnachtsbeleuchtung installiert werden. Dazu fehlen momentan die Drahtseile, an denen bisher die Beleuchtung wie Kugeln und Schleifen befestigt wurde. Außerdem hat man einige Bäume gefällt, die früher zur Anbringung der Lichter dienten.

Zur klassischen Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr neu montiert wird, kommen noch rund 20 Bäume rund um die Fußgängerzone und am Augustaplatz, die ganzjährig mit LED-Lichterketten, die eine Gesamtlänge von zwölf Kilometern aufweisen, umwickelt sind.

Aber nicht nur im Stadtzentrum leuchtet es weihnachtlich. Die Rheinstraße wird ebenfalls geschmückt - und zwar mit neun Eiskristall- und Sternsymbolen, die alle mit LED-Technik versehen sind. Außerdem befestigen die Stadtwerke wie auch im vergangenen Jahr am Eingang zum Kloster Lichtenthal ein illuminiertes Sternsymbol, das auch für den Lichtentaler Weihnachtsmarkt im Innenhof des Klosters leuchtet. Und die Sandweierer können sich auf die neuen Lichtelemente freuen, die in der Ortsmitte an den Straßenlaternen montiert werden, um für weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen.

Die Baden-Badener Weihnachtsbeleuchtung wird am Montag, 27. November, mit dem Beginn des Christkindelsmarktes in Betrieb genommen und endet am 7. Januar. Die Beleuchtung der 19 Christbäume, die im Zentrum und in Stadtteilen aufgestellt werden, beginnt am 1. Advent.

Täglichen Lichterglanz gibt es montags bis samstags von 16bis 23 Uhr, sonntags und an den Feiertagen von 16.30 bis 23 Uhr. In der Silvesternacht machen die Leuchten "Überstunden" - sie erstrahlen von 16 bis 2.30 Uhr.