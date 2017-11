Heiligabend: Geschäfte bleiben geschlossen

(fk) - Heftig gestritten wurde und wird aktuell um Sonderöffnungszeiten am Heiligabend, da dieser in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Denn laut baden-württembergischem Gesetz dürfen Geschäfte, die vorwiegend Lebensmittel verkaufen, für drei Stunden öffnen (das BT berichtete gestern im Wirtschaftsteil). Gewerkschaften und viele Einzelhändler sehen das jedoch kritisch, auch in Baden-Baden. Nachdem die großen Ketten ohnehin angekündigt hatten, nicht zu öffnen, machen auch die selbstständigen Kaufleute in der Kurstadt deutlich: An Heiligabend bleibt geschlossen.

"Wir sind alle Menschen und haben alle Familien. Wenn der Heiligabend nun einmal auf einen Sonntag fällt, wollen wir das unseren Mitarbeitern nicht nehmen", betont Andreas Fitterer aus der Geschäftsführung des gleichnamigen Edeka-Marktes. Und auch die Chefs von Edeka Fischer, der Markthalle in der Wagener-Galerie, dem Scheck-in-Center in der Cité sowie dem Nahkauf Acikkol in der Rheinstraße sehen das so. "Das kommt so selten vor, warum sollten wir das unseren Mitarbeitern wegnehmen", sagt Ercan Acikkol.

Wirtschaftlich sehen die meisten Marktleiter ohnehin wenig Bedarf. Denn dem 24. Dezember geht dieses Jahr "eine komplette Umsatzwoche voraus. Die Menschen haben sogar mehr Zeit, vor Weihnachten einzukaufen, als sonst", rechnen Ansgar Hoferer, Leiter der Markthalle, und Andreas Fitterer auf BT-Anfrage übereinstimmend vor.

Auch die Idee, einen verkaufsoffenen Sonntag einzurichten, geistert mancherorts durch die Gemüter. In der Kurstadt ist das aber kein Thema. "Das würde uns wohl bundesweite Presse bescheren", schmunzelt Stadtpressesprecher Roland Seiter, aber da sei eine Grenze erreicht, die man nicht überschreiten wolle.