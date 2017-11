Leo: Immer mehr Hinweise auf illegale Praxis

Rastatt

Einbruchsversuch mit Schirmständer Rastatt (red) - Mithilfe eines Sonnenschirmständers haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen versucht, in das Innere eines Geschäftes in der Kaiserstraße in Rastatt zu gelangen. Die Täter ließen dann aber doch von ihrem Plan ab und flüchteten (Symbolfoto: dpa).

Bühl

Seniorin bei Unfall verletzt Bühl (red) - Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall in Bühl verletzt worden. Die 79-Jährige war hinter einem Auto hervor auf die Straße getreten. Dabei wurde sie von einem vorbeifahrenden Auto mit dem Außenspiegel gestreift, zu Boden gerissen und verletzt (Symbolfoto: red).