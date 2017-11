"Weingut Kopp": Einhellige Zustimmung

Sinzheim - Viele Ebenunger Bürger hat am Mittwochabend der Tagesordnungspunkt vier der Gemeinderatssitzung angezogen: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Weingut Kopp", in dem es um die geplante Erweiterung geht. Der Gemeinderat hat einstimmig die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für das 1,8 Hektar große Plangebiet beschlossen.

Im 78-Seelen-Dorf gibt es Widerstand in Form einer Bürgerinitiative "Nachhaltige Zukunft Ebenung" gegen das Vorhaben, vor allem gegen den geplanten Gaststättenbetrieb. Manche Bürger fürchten ein erhebliches Verkehrs- und Lärmaufkommen.

Winzermeister Johannes Kopp betreibt zusammen mit seiner Mutter Birgit Kopp das Weingut. Sie bewirtschaften unter anderem 22 Hektar Rebflächen und planen eine Erweiterung der bestehenden Hofstelle nach Süden, um eine anderthalb bis zweigeschossig Wein- und Sektkellerei mit Seminarräumen (30 Plätze), Vinothek (20 Plätze drin und 20 Plätze draußen), Gaststätte mit etwa 80 Sitzplätzen, einer Terrasse (50 Plätze) und einer Betriebswohnung im zurückgesetzten Obergeschoss. Außerdem sollen Stellplätze für 24 Pkw und 22 Fahrräder entstehen.

Stadtentwickler Werner Gerhardt fasste in der Sitzung die Ergebnisse der während der frühzeitigen Anhörung eingegangenen Anregungen zusammen. Ziel sei es gewesen, so Gerhardt, Konflikte so weit wie möglich auszuräumen. Im Übrigen sei der oft von den Gegnern benutzte Begriff "Großraumgastronomie" hier nicht gerechtfertigt, so der Stadtplaner.

Um den Anliegen der Ebenunger entgegenzukommen, hat sich Familie Kopp bereiterklärt, den Wirtschaftsweg über die Reben so zu ertüchtigen, dass hier von der B3 aus der An- und Abfahrtsverkehr zum Weingut stattfinden kann. Mittels einer Beschilderung sollen die Besucher von der B3 aus von Süden an das Weingut heran- und von dort wieder zurückgeführt werden.

Das Thema Lärm habe man sehr ernst genommen, erklärte der stellvertretende Bauamtsmeister Eberhard Gschwender. Zur Klärung hat die Gemeinde eine Schall- und Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben, die zu dem Ergebnis kam, dass keine unzumutbaren Auswirkungen zu erwarten sind. Lärmexperte Wolfgang Schröder erläuterte in der Sitzung im Detail, wie die Berechnungen vorgenommen wurden. Man sei beispielsweise mit einem "Maximalansatz" an die Sache herangegangen und habe angenommen, dass alle Parkplätze belegt und innerhalb einer Stunde geräumt würden oder alle innerhalb einer Stunde durch den Ort fahren würden. Die "Richtwerte wurde alle deutlich eingehalten" oder "eingehalten", stellte er fest. Um Konflikte aber zu minimieren, empfahl er eine Zufahrt über den Wirtschaftsweg. Gerhardt schlug vor, dort einen Poller zu installieren, um eine Weiterfahrt durchs Dorf zu verhindern, und die Anlieferung von Norden her abzuwickeln. Die Fahrzeuge könnten auf dem Gelände des Weinguts wenden.

Matthias Schmälzle (Grüne) sieht keine Probleme mit dem Vorhaben im Außenbereich. Norbert Ernst (Freie Wähler) lobte, wie offen die Weingutsbesitzer vorgegangen seien, auch Klaus Seiert (CDU) lobte die transparente Vorgehensweise. Ein starkes Eingehen auf die größten Bedenken mancher Ebenunger bescheinigte Kurt Rohner (FDP) dem Vorhabenträger. Gabriel Schlindwein (CDU) betonte, wie sehr die Familie Kopp, den Nachbarn entgegengekommen sei.

Es kommen in den oft sehr ausführlichen sieben privaten Stellungnahmen, in denen teilweise mit harten Bandagen gekämpft wird, auch sehr positive Stimmen zu Wort. Es habe in Zyklen immer Veränderungen und Generationswechsel gegeben. Und heute sei Johannes Kopp dran, so ein Bürger. Polarisieren und Stimmungsmache seien der schlechteste Nährboden für eine nachhaltige Zukunft Ebenungs. Ein anderer empört sich über die Tatsache, dass es überhaupt eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben gibt. Er findet es eine "gute Idee, die Ebenung mit Gastronomie zu bereichern".