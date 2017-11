Juvena-Produktion startete in Großgarage

Baden-Baden - Es war ein Meilenstein für die 1954 in Zürich aus der Taufe gehobene, international agierende Kosmetikfirma Juvena, als sie vor 50Jahren rund 400 Gäste nach Baden-Baden einlud, um mit ihnen am 22. Oktober 1967 am Blütenfeldplatz in Baden-Oos zwei Neubauten für Produktion und Verwaltung einzuweihen. Bereits seit 1957 in Baden-Baden tätig, betonierte das Schweizer Kosmetikunternehmen somit in der Bäderstadt seinen Deutschland-Standort.

In Zürich eröffnete 1945 ein Schweizer Wissenschaftler-Team um Edmund Georg Locher ein pharmazeutisches Labor, um neuartige Gesichtspflegeprodukte zu entwickeln. 1954 gründete Locher die Firma Juvena, benannt nach dem lateinischen Wort "juvenalis" (jugendlich), und brachte erfolgreich die ersten "Lightcreams" auf den Markt. 1957 entschloss sich Locher, Baden-Baden als Deutschland-Standort für seine Produkte zu nutzen und beauftragte Hans Joachim Richter mit der Umsetzung dieses Vorhabens.

Man begann zunächst mit kleinen Schritten in der dritten Etage der neuen Bahnhofsgroßgarage. 50 Männer und Frauen waren dort in Produktion und Verwaltung tätig. Schnell war die Raumkapazität erschöpft, Juvena breitete sich auch im zweiten und vierten Geschoss aus.

Die Verwaltung bezog 1964 das Gebäude Rheinstraße 93 bis 95, um kurz darauf in das erworbene Anwesen Stolzenbergstraße 22 umzuziehen. Nun wurde in der Lange Straße und in der Stolzenbergstraße produziert.

Um seine Kunden direkt ansprechen zu können, eröffnete Juvena 1966 im Haus Viktoria am Leopoldsplatz ein Info-Center, das 1967 mit einer Juvena-Boutique ergänzt wurde. Inzwischen waren 1965 die Planungen zum Bau eines neuen Produktions- und Verwaltungssitzes angelaufen. Auf dem 1964 erworbenen, rund 9000 Quadratmeter großen Gelände an der Industriestraße in Baden-Oos begannen im Dezember 1965 die Bauarbeiten. Im Juni 1966 konnte das Richtfest der beiden fünfgeschossigen Gebäude gefeiert werden, für die 8170 Tonnen Beton und 660Tonnen Stahl verwendet wurden.

Am 23. Oktober 1967 begann die Arbeit in diesen Neubauten - mit ständig weiter wachsendem Erfolg. Bis zu 600Mitarbeiter waren damals bei Juvena beschäftigt. Auch international sicherte sich das Unternehmen seine Marktanteile, und so war es fast logisch, dass nach einem Umsatzeinbruch 1975 mit anhaltendem Rückgang die Marke Juvena von 1977 bis 1990 mehrfach an britische und amerikanische Gesellschaften verkauft wurde, ehe 1990 die Hamburger Beiersdorf AG die Marke samt Immobilie erwarb.

Sie investierten, die Hamburger. 1983/84 entstanden für 13,5 Millionen Mark ein neues Hochregallager und ein Servicegebäude. 1997 wurde noch für rund 11 Millionen Euro das Euro-Logistic-Zentrum geschaffen, doch Beiersdorf wurde mit dem Unternehmen nicht glücklich.

2010 stießen die Hamburger die Marke Juvena an die österreichische Troll Cosmetics GmbH ab, die aber 2012 die Produktion und Verwaltung am Blütenfeldplatz in Oos einstellte. Dies war das Ende für rund 400 Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen.

Am 25. Juni 2013 verkaufte die Beiersdorf AG die Immobilie in Oos an die russische AMF Herbal GmbH in Baden-Baden, deren Geschäftszweck der Immobilienhandel ist. 2015 hieß es, dass angedacht sei, Produkte der ayurvedischen Medizin unter dem Namen Baden-Baden herzustellen.

Doch diese Pläne sind wohl nicht realisiert worden, denn im August 2016 hat die Stadt Baden-Baden einen Teil des einstigen Juvena-Areals von der Herbal erworben. An die Stadtwerke ging die Euro-Logistik-Halle mit den angrenzenden Parkplätzen. Dort soll im Erdgeschoss ein Bus-Depot entstehen, während die Stadt im Obergeschoss Räume für einen Theater-Proberaum und ein Depot für Kulissen und Kostüme erhalten soll.