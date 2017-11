Spielhallen: Erhebliche Reduzierung in Sicht

Die zu erwartende deutliche Schrumpfung des Spielhallenvolumens an der Oos geht auf das neue Landesglücksspielgesetz zurück. Dieses untersagt zum Beispiel den Betrieb von mehreren Spielhallen an einem Standort. Ebenso dürfen keine Spielhallen mehr betrieben werden, deren Standorte weniger als 500 Meter von der nächsten Spielhalle entfernt sind.

In Baden-Baden gibt es zurzeit insgesamt 16 Spielhallen an acht Standorten, und nur bei zwei von ihnen (in der Weststadt und in Sandweier) besteht keine Konkurrenzsituation mit einer anderen Spielhalle. Die Betreiber der anderen 14 Hallen haben alle bei der Stadt Härtefallanträge eingereicht, um ihre Betriebsgenehmigung über den vom Gesetz vorgesehenen Stichtag am 30. Juni 2017 "zeitlich hinauszuzögern", schreibt Geggus.

Die Verwaltung hat die 14Anträge bearbeitet und ihre Entscheidungen den Betreibern zugestellt. Darin werden für eine weitere Öffnung der Hallen noch Fristen gewährt, die sich nach Aussage von Geggus jeweils an den Bindungen an bestehende Mietverträge orientieren, denn alle Spielhallen im Stadtgebiet befinden sich in angemieteten Objekten.

Fast alle Betreiber haben Widerspruch gegen die sie betreffenden Bescheide zu den Härtefallregelungen eingelegt. Über diese Widersprüche muss das Regierungspräsidium in Karlsruhe entscheiden.

"Sollten unsere Entscheidungen bestandskräftig werden, würden lediglich vier Spielhallenstandorte mit je einer Spielhalle übrigbleiben", stellt Michael Geggus in dem Schreiben an Seifermann fest, das er kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch unterzeichnete.

Wenn das Regierungspräsidium die Baden-Badener Bescheide billigt, würde also "mit Ablauf des Jahres 2021" in der Kurstadt nur noch ein Viertel der jetzt vorhandenen Spielhallen bestehen bleiben.