Einblicke in die Wasserversorgung

Baden-Baden - In einer mehrteiligen Serie beleuchteten das Badische Tagblatt und die Stadtwerke im Sommer die Geschichte und Funktionsweise der Baden-Badener Wasserversorgung. Jetzt können 30 Leser im Rahmen der Aktion "BT öffnet Türen" selbst einen Blick hinter die Kulissen des Grundwasserwerks in Sandweier werfen.

Der Leiter der Wasserversorgung bei den Stadtwerken, Peter Riedinger, wird die Leser am 22. November ab 17Uhr durch die Pumpenhäuser, Brunnenbauten und Aufbereitungsanlagen in der Wasserwerkstraße jenseits der Autobahn führen. Er erklärt und zeigt dabei nicht nur, wie das Wasser gewonnen wird, sondern auch, wie die Härtegrade angepasst werden und wie und wo in Zukunft das PFC aus dem Wasser gefiltert werden soll.

Ein seltener Anblick, den normalerweise nur wenige Menschen zu sehen bekommen, ist auch der Blick in den sogenannten Horizontalfilterbrunnen. Er ist ein einzelnes, vier Meter breites Röhrenbauwerk, das 35 Meter tief in den Boden reicht und von dem acht horizontale Stränge sternförmig in jede Richtung ins Erdreich verlaufen. Diese Stränge leiten das Grundwasser in den Brunnenschacht. Doch nicht nur der Horizontalfilterbrunnen sorgt für die jährlich etwa 2,2 Millionen Kubikmeter Wasser, die aus Sandweier in die Kurstadt gepumpt werden. Gewonnen wird diese Menge auch aus 20 einzelnen Brunnen, die bereits in den 1910er Jahren errichtet wurden. Sie sind je zwischen 25 und 28Metern tief und befinden sich auf dem Gelände des Wasserwerks in einer Reihe mit einem Abstand von je gut 50 Metern. Gesteuert wird das Sandweierer Werk vom Hauptsitz der Stadtwerke in der Waldseestraße aus.

Und so funktioniert's: Das Badische Tagblatt verlost 15 x 2 Plätze. Die Teilnahme ist auf zwei Arten möglich:

1. Senden Sie eine SMS mit dem Text BT WIN WASSER sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 5 20 20. Setzen Sie dabei nach BT und WIN stets ein Leerzeichen. Die Teilnahme kostet 0,49 Euro pro SMS (inkl. 0,12 Euro VF D2 Leistungsanteil).

2. Rufen Sie die Nummer (0137)808400160 an und folgen Sie den Anweisungen. Die Teilnahme per Telefon kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Bei Anwahl aus Mobilfunknetzen können weitere Kosten entstehen. Das anzugebende Stichwort lautet "Wasser". Der Teilnahmeschluss ist am 12. November, 23.59 Uhr. Und nun viel Glück! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.