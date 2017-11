Schoeps: Deutsch-jüdisches Erbe sichern

Baden-Baden - Aus der Erinnerung verantwortliches Handeln für die Gegenwart und die Zukunft zu entwickeln, das sei der Sinn von Gedenkveranstaltungen wie derjenigen zur Reichspogromnacht. Mit diesem Statement begrüßte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Donnerstagabend zahlreiche Besucher im voll besetzten Alten Ratssaal des Rathauses.

Sie waren gekommen, um Opfern der Greueltaten der Nazis am 9. November 1938 zu gedenken. Die Nationalsozialisten hatten damals in ganz Deutschland etwa 1400 Synagogen in Brand gesteckt und etwa 30000 jüdische Mitbürger in Konzentrationslager verschleppt. Für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen griff Pfarrerin Marlene Bender das Thema Heimat auf und erklärte, die Definition und Deutungshoheit dieses Begriffes dürfe man nicht "den ewig Gestrigen" überlassen. Die von diesen propagierte "heile Heimat" ohne Ausländer habe es so niemals gegeben. Und vor allem - so Bender wohl auch mit Blick auf die Flüchtlinge im Land - dürfte Heimatlosigkeit nicht als Mittel der Ausgrenzung verwendet werden.

Hauptredner des Abends war der Historiker und Gründungsdirektor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam, Julius Schoeps. Der Titel seines Vortrages lautete: "Das Stigma der Heimatlosigkeit - vom schwierigen Umgang mit dem deutsch-jüdischen Erbe in unserer Zeit". Schoeps sieht das deutsche Judentum mit dem Holocaust vollständig ausgelöscht, das deutsch-jüdische kulturelle Erbe habe keinen Ort mehr, an dem es festgemacht werden könne. Und dies, obwohl es erfolgreiche Versuche gegeben habe, dieses Erbe in das allgemeine deutsche Kultur- und Geschichtsbewusstsein zurückzuholen und zu integrieren. So habe beispielsweise die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft damit begonnen, sich die Werke des Dichters Heinrich Heine und des Theaterkritikers Ludwig Börne neu zu erschließen oder sich sogar mit ihnen zu identifizieren.

Dennoch gebe es in Deutschland kein "aufgeklärtes, weltoffenes, historisch gewachsenes Judentum mehr", wie es die Mendelssohns, Oppenheims und Wertheims verkörpert hätten. Es habe sich zudem gezeigt, dass die Pflege des deutsch-jüdischen Erbes auf den deutschen Sprachraum angewiesen bleiben werde.

Die etwa 240000 Juden, die in den 1930er Jahren aus NS-Deutschland vor allem nach Palästina und die USA geflohen waren, hätten damals noch geglaubt, ein deutsch-jüdisches Milieu erhalten zu können, was sich aber als Irrtum erwiesen habe. Zur Untermauerung dieser These führte Schoeps eine Begebenheit aus den 90er Jahren an, als er in Berlin die Ausstellung "Jüdische Lebenswelten" mitorganisierte. Er habe damals von einem jüdischen Ehepaar erfahren, dem es gelungen sei, seine komplette Wohnungseinrichtung mit ins Exil nach San Francisco zu nehmen. Dort habe es in seiner neuen Wohnung die Möbel genau so gestellt, wie sie früher in ihrer Wohnung in Deutschland gestanden hätten, um so an einem Stück verlorener Heimat festzuhalten.

Das Team um Schoeps sei geradezu elektrisiert in die USA gereist, wo sich dann allerdings herausgestellt habe, dass das Ehepaar vor kurzem gestorben und die Wohnungseinrichtung auf dem Sperrmüll gelandet sei. "Mit dieser Episode möchte ich verdeutlichen, dass wir uns beeilen müssen", betonte Schoeps und forderte die Sicherung von einschlägigen Archivbeständen, Nachlässen und Konvoluten aller Art, die sich irgendwo auf der Welt in privatem oder öffentlichem Besitz befänden und von denen selbst die Forschung oft kaum etwas wisse.

Auch die Mendelssohn-Stiftung engagiere sich in diesem Zusammenhang und arbeite mit dem Frauenhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik an der Entwicklung von Werkzeugen, mit denen Inschriften auf verwitterten jüdischen Grabsteinen wieder lesbar gemacht werden können.

Im Anschluss an die mit viel Beifall bedachte Rede sorgten die Pianistin Lara Trenkle und Naomi Surovtsev-Zolotareva auf der Mandoline mit dem Stück "Yankele" für den Schlussakkord der Veranstaltung.

Danach schritt die Versammlung zum Gedenkstein bei der Alten Polizeidirektion, wo Rabbi Naftoly Surovtsev ein jüdisches Gebet sprach und mit dem Vorsitzenden der Israelitischen Kultusgemeinde, Olexandr Odnopozov, sowie OB Mergen einen Kranz niederlegte.